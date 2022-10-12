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彭博社：俄企研來港集資遷冊 港府指某國行動在港無法律基礎 俄領事稱同意當局處理

【明報專訊】被歐美多國制裁的俄羅斯富豪郵艇停泊本港，引發俄羅斯資金在港活動關注。外電引述本港律師行接獲多間俄羅斯企業接洽，探討到本港集資或局部遷冊，當中涉及俄羅斯國有企業。特首李家超昨日出席行會前被問及相關問題，無正面回應是否歡迎俄羅斯資金來港，稱任何事情或活動一定要按香港法律處理，重申某國家單方面的行動在香港沒有法律基礎。

歐盟駐港辦關注有人避制裁

繼美國警告香港不要成為受制裁者避風港，歐盟駐港澳辦事處署理主任露安（Laurence Vandewalle）昨日亦回應說，歐盟關注到有人規避歐盟制裁，雖然相關制裁只適用歐盟境內，但歐盟鼓勵所有國家和地區對俄採取相似制裁。露安指出，歐盟認為協助繞過某些歐盟制裁，可能導致影響烏克蘭穩定，或破壞烏克蘭領土完整、主權及獨立。

《南華早報》昨日引述俄羅斯駐港總領事薩基托福（Igor Sagitov）說，事前知悉被制裁遊艇來港，他「完全同意」本港當局處理，並稱讚香港營商環境及法規透明。

接洽3律師行 涉國企

彭博社昨日引述至少3間香港律師行報道，稱它們接獲俄羅斯大型企業接洽來港，尋求在「友善的司法管轄區」落腳，當中涉及超市、支付服務等行業，亦包括俄羅斯國有企業。報道稱有關計劃僅屬初步階段。

報道引述其中一間本地律師行說，將婉拒與受制裁人或公司經商，而由於律師行、銀行或會計有英美背景，估計短期內不會有大量俄羅斯企業來港，業界亦無意以盧布交易。

李家超昨日重申，香港只會執行聯合國安理會決議制裁，其他國家的自身行動在港並無法律基礎，香港不會做任何沒有法律基礎的事。

有外國傳媒昨問李家超，由於受美國制裁，是否以現金支付其個人薪酬？李家超不點名批評所謂制裁無理粗暴，不會評論，只會一笑置之。

相關字詞﹕制裁俄羅斯

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