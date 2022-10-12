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2022年10月12日星期三
港聞二
英倡危國安可軟禁 李家超談23條：會留意 政府消息補充：內部討論中無考慮過長期拘禁
文章煽惑六四集結案上訴 鄒幸彤：「籲到維園」非唯一推論
社民連請願促撤限聚 阿牛留低道具收掉垃圾告票
反對「火攻360」 男子TG問「水攻啲貨呢？」認煽惑刑毁
羅健熙涉集結待判 4認罪者囚14至18月 官：警圍堵理大決定 非法庭能批評
中環三罷案6人受審 控方：警睇片1500小時憑裝束認人
3男商討砸輕鐵站 囚18月申上訴駁回
女生拆欄囚4月 上訴得直減刑1月
彭博社：俄企研來港集資遷冊 港府指某國行動在港無法律基礎 俄領事稱同意當局處理
調查：20至39歲 三成對政府信任增
涉騙永明75萬佣 保險代理控5罪
兩黑煞持刀 闖店傷店東
情婦勒索上司50萬罪成 官指一心為錢非為復合
港鐵摸少女大腿 七旬中醫非禮罪成
女子攜犬漁署棄養 揭周身傷疑虐待被捕
龍漢標倡審視樓市辣招 本研社：防炒樓應視恒常
旅客行李少關員起疑 揭體內藏59粒可卡因
大埔奪命車禍 六旬司機撞斃六旬漢
大灣區GBA專題：國慶充電樁長龍 Tesla等到死車 國家催谷新能源車 半數高速服務區乏配套
大灣區GBA專題：高速公路爭年底全面提供充電 各地拼覆蓋率
大灣區GBA專題：穗260輛無人車上路
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【Emily】帖文無點名批「耍猴戲」 惹江玉歡反駁 吳秋北話媒體「虛假報道」促清除
【Emily】論吸外資 CY：破政治誤解重要過0+0
【Emily】《施政報告》意見書 民協倡保留區會全民直選 提升角色
【Emily】鑽石山擬建孔廟 鄧家彪盼2026年建成
【Emily】逾期換八達通將收20蚊行政費
【Emily】醫輔隊升職 黃俊碩三粒花
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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