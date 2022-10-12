港鐵摸少女大腿 七旬中醫非禮罪成

辯方指10年前有非禮案底 判囚9月

報稱中醫的被告曾韶光（現年74歲），被指去年11月25日在由荔枝角開往深水埗的港鐵車廂非禮女童X。辯方透露，被告2012年有非禮案底，當時判囚9個月。

施官裁決時指出，X的供辭誠實可靠且清晰，雖然辯方曾質疑案發時她身旁亦有其他女子，不一定是被告觸摸她，但事主坦白承認在首兩次被觸碰時，客觀地表示沒見到是誰摸她，僅推測是被告，後來才注視着被告觸碰其大腿。施官認為X實話實說，無隱瞞對自己不利的證供。

動作「力度唔大唔細」 官指無關失平衡

被告曾稱因為擔心染疫，搭車時無捉住扶手，故站不穩，兩度撞到另一人，沒留意有否誤碰他人。施官斥其證供自相矛盾，反問若被告擔心衛生，撞到人的衛生風險「豈不是更高」，故拒絕接納其證供。

施官總結，事主兩度目擊被告的右手由上至下摸其大腿，雖然當時列車正行駛，但其動作與失平衡或躲避乘客無關係，被告的力度「唔大唔細」，性質屬明顯猥褻；加上當時列車並不擠迫，被告在事主後退時仍兩度步近，近距離摸事主，明顯具猥褻意圖，裁定罪成。

【案件編號：WKCC 4963/21】