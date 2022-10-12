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情婦勒索上司50萬罪成 官指一心為錢非為復合

【明報專訊】一名已婚連鎖餐飲集團高層涉與旗下已婚分店女員工發展親密關係，高層疏遠女方後，女員工涉以私密照片勒索對方50萬元，昨在區域法院被裁定一項勒索罪罪成，還押至10月25日求情。暫委法官葉啓亮指出，被告態度咄咄迫人，曾多次發短訊威脅事主要求交出金錢，否則公開二人關係，其後加強恫嚇，威脅會將照片發送予報社，此舉明顯不是為引起事主注意、尋求復合，反之一心為錢。

被告黃莎莎（現年32歲）被控於2021年9月10日至10月6日犯案。暫委法官葉啓亮引述案情指出，事主X具知名度，公司有一定規模，2020年12月底，被告開始在其旗下分店任店員，兩人2021年1月確立情侶關係，翌月發生首次性行為，已婚的被告聲稱不曾性交，憂被丈夫發現，因而與丈夫行房。被告與X的關係在7月變差，同年10月6日相約在酒店見面，X當場被捕。

審訊時辯方連番批評事主X的證供，包括X有案底、X曾故意刪減WhatsApp信息讓被告自投羅網；葉官認為，X已解釋是擔心妻子發現才會刪除，而其案底已是多年前的事，不會因而影響其可信性。

「包養一世坐的士」 官指玩笑非承諾給錢

此外，辯方質疑X聲稱的首次約會日期遲於實際日期，刻意淡化關係；葉官認為，這僅代表各人對「正式約會」有不同理解。對於辯方指X曾承諾會「養」被告，葉官認為X是以開玩笑方式回應說「包養你一生一世坐的士」，並無承諾會給錢，裁定所有批評無一成立，所有控方證人作供清晰、誠實可靠。

被告曾在自辯中稱首次與X在酒店發生性行為是遭X強姦。葉官指出，被告描述的過程包括何時上房、有否被X扯爛衣服等說法前後不一，她事後拍下親暱照片，待X離開後更發信息指「今日我毫無所謂咁畀你」，上述與被強姦一說背道而馳，但不論如何，強姦非本案控罪元素。

葉官續指，被告解釋向X提出金錢要求只為引起對方注意，希望復合，然而她多次在信息中提到「從此一刀兩斷」、「收唔到（錢）你個名一定會臭」等，多次催促X付錢，態度惡劣，可見她無意復合，單純只為索取金錢。被告雖稱發送短訊為宣泄情緒，不清楚發送內容，但葉官認為案發歷時26天，被告絕非一時意氣行事，裁定其證供不盡不實。

「收唔到你個名一定臭」 官指作案26天非意氣

葉官又指，被告多次向X發信息要求索取15萬、20萬及50萬元，明知X不願公開關係仍咄咄迫人，多次提到「20萬拿來，否則放去（照片）公司」、「不答應後果自負」，稱沒有收到錢就會令X身敗名裂，公開其婚外情。

其後被告又加強恫嚇，威脅會將X的照片在公司「周圍貼」，上載網上甚至發送予報社，葉官指被告利用X的擔憂作為恫嚇手段，屬不當要求，而有關信息「字裏行間無一絲想復合的意思」，明顯被告只為取得金錢利益，其行為符合勒索罪4項元素，裁定罪成。

【案件編號：DCCC 1146/21】

相關字詞﹕區域法院 連鎖餐廳 勒索 情婦

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