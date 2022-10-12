女生拆欄囚4月 上訴得直減刑1月

官駁回定罪上訴 指原審手下留情

代表上訴人趙琬殷（現年19歲）的大律師表示，警員認出上訴人與兩女子一同逃跑，惟有關辨認證供並不仔細，沒有認出上訴人的衣著特徵，質疑定罪不穩妥。

李官聞言反駁，上訴人當日早上6時許在天橋上奔跑，「有咩原因喺天橋上跑？唯一例外係有警員追截，唔通喺上面練跑步咩？」

盼改囚3月 受惠自新條例

至於刑期上訴，上訴方承認本案判監無可避免，但希望法官改判3個月或以下的刑期，讓上訴人受惠於《罪犯自新條例》規定，3年內無犯事就毋須披露案底。上訴方表示，上訴人聯同數人扯下天橋鐵欄，並將一輛單車放在路旁，行為本身不算嚴重，上訴人亦無領導角色。

李官聽畢表示，在2019年11月的社會氣氛下，上訴人拆毁天橋鐵欄，「目的係咪呼之欲出呢？6個人擺低架單車，唔係輪流踩㗎？」李官最終駁回定罪上訴，批准刑期上訴，裁決理由押後頒布。

【案件編號：HCMA 63/22】

（反修例風暴）