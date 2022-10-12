3男商討砸輕鐵站 囚18月申上訴駁回

【明報專訊】3男1女涉於2019年在私家車上及WhatsApp群組商討破壞屯門輕鐵站，其中3男被裁定串謀刑事損壞罪成，判囚18個月。他們不服定罪及刑罰，昨向上訴庭申請上訴許可。上訴方在書面陳辭中質疑警方揑造行車記錄儀片段，法官彭偉昌認為，短時間內在片中加入其他聲音及配上畫面是麻煩工序，而處理證物的人「係巡警嚟㗎咋」。上訴庭聽畢陳辭後駁回申請，將於6個月內頒下判辭。
上訴人為李鈞浩（24歲）、張溱煒（24歲）及李懷恩（23歲）。原獲保釋的張須即時服刑。
上訴方質疑車cam片有缺失
官稱「巡警嚟㗎咋」難揑造
上訴方陳辭指出，警方在拘捕13小時後才檢取行車記錄儀記憶卡並不尋常，質疑證物鏈不完整。法官彭偉昌則指出，警員已搜出可用作破壞的工具，聰明的警員或會懷疑被捕者另涉其他控罪，但大部分會覺得證據已足夠，反問「有咩咁奇怪？」
上訴方續提到記錄儀片段有13秒缺失。法官彭寶琴表示，警方截停3名男子，片段卻聽到一把女聲，若如辯方所言是警方揑造，理應揑造更能使人入罪的證據。法官彭偉昌補充，短時間內配上女聲再配合畫面是相當麻煩，又指「呢啲係警察嚟㗎咋，係巡警嚟㗎咋 for goodness sake！」上訴方聞言稱，辯方當時意思是片段或經刪減或剪接，並非質疑警方揑造。
上訴方指未達協議
官反駁稱談及逃生
上訴方另指片段中的對話根本未達成協議。法官潘敏琦認為，有人在車上談及逃生路線等，必然是達成協議。張溱煒另提刑罰上訴，其大狀指當天只有一人行事約5分鐘，另外兩人「睇水」，破壞程度有限。