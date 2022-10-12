3男商討砸輕鐵站 囚18月申上訴駁回

上訴人為李鈞浩（24歲）、張溱煒（24歲）及李懷恩（23歲）。原獲保釋的張須即時服刑。

上訴方質疑車cam片有缺失

官稱「巡警嚟㗎咋」難揑造

上訴方陳辭指出，警方在拘捕13小時後才檢取行車記錄儀記憶卡並不尋常，質疑證物鏈不完整。法官彭偉昌則指出，警員已搜出可用作破壞的工具，聰明的警員或會懷疑被捕者另涉其他控罪，但大部分會覺得證據已足夠，反問「有咩咁奇怪？」

上訴方續提到記錄儀片段有13秒缺失。法官彭寶琴表示，警方截停3名男子，片段卻聽到一把女聲，若如辯方所言是警方揑造，理應揑造更能使人入罪的證據。法官彭偉昌補充，短時間內配上女聲再配合畫面是相當麻煩，又指「呢啲係警察嚟㗎咋，係巡警嚟㗎咋 for goodness sake！」上訴方聞言稱，辯方當時意思是片段或經刪減或剪接，並非質疑警方揑造。

上訴方指未達協議

官反駁稱談及逃生

上訴方另指片段中的對話根本未達成協議。法官潘敏琦認為，有人在車上談及逃生路線等，必然是達成協議。張溱煒另提刑罰上訴，其大狀指當天只有一人行事約5分鐘，另外兩人「睇水」，破壞程度有限。

【案件編號：CACC 31/22】

（反修例風暴）