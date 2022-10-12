港聞

港聞一

3男商討砸輕鐵站 囚18月申上訴駁回

【明報專訊】3男1女涉於2019年在私家車上及WhatsApp群組商討破壞屯門輕鐵站，其中3男被裁定串謀刑事損壞罪成，判囚18個月。他們不服定罪及刑罰，昨向上訴庭申請上訴許可。上訴方在書面陳辭中質疑警方揑造行車記錄儀片段，法官彭偉昌認為，短時間內在片中加入其他聲音及配上畫面是麻煩工序，而處理證物的人「係巡警嚟㗎咋」。上訴庭聽畢陳辭後駁回申請，將於6個月內頒下判辭。

上訴人為李鈞浩（24歲）、張溱煒（24歲）及李懷恩（23歲）。原獲保釋的張須即時服刑。

上訴方質疑車cam片有缺失

官稱「巡警嚟㗎咋」難揑造

上訴方陳辭指出，警方在拘捕13小時後才檢取行車記錄儀記憶卡並不尋常，質疑證物鏈不完整。法官彭偉昌則指出，警員已搜出可用作破壞的工具，聰明的警員或會懷疑被捕者另涉其他控罪，但大部分會覺得證據已足夠，反問「有咩咁奇怪？」

上訴方續提到記錄儀片段有13秒缺失。法官彭寶琴表示，警方截停3名男子，片段卻聽到一把女聲，若如辯方所言是警方揑造，理應揑造更能使人入罪的證據。法官彭偉昌補充，短時間內配上女聲再配合畫面是相當麻煩，又指「呢啲係警察嚟㗎咋，係巡警嚟㗎咋 for goodness sake！」上訴方聞言稱，辯方當時意思是片段或經刪減或剪接，並非質疑警方揑造。

上訴方指未達協議

官反駁稱談及逃生

上訴方另指片段中的對話根本未達成協議。法官潘敏琦認為，有人在車上談及逃生路線等，必然是達成協議。張溱煒另提刑罰上訴，其大狀指當天只有一人行事約5分鐘，另外兩人「睇水」，破壞程度有限。

【案件編號：CACC 31/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕上訴駁回 刑事毀壞 屯門 輕鐵站 反修例事件

上 / 下一篇新聞

英倡危國安可軟禁 李家超談23條：會留意 政府消息補充：內部討論中無考慮過長期拘禁
英倡危國安可軟禁 李家超談23條：會留意 政府消息補充：內部討論中無考慮過長期拘禁
文章煽惑六四集結案上訴 鄒幸彤：「籲到維園」非唯一推論
文章煽惑六四集結案上訴 鄒幸彤：「籲到維園」非唯一推論
社民連請願促撤限聚 阿牛留低道具收掉垃圾告票
社民連請願促撤限聚 阿牛留低道具收掉垃圾告票
反對「火攻360」 男子TG問「水攻啲貨呢？」認煽惑刑毁
反對「火攻360」 男子TG問「水攻啲貨呢？」認煽惑刑毁
羅健熙涉集結待判 4認罪者囚14至18月 官：警圍堵理大決定 非法庭能批評
羅健熙涉集結待判 4認罪者囚14至18月 官：警圍堵理大決定 非法庭能批評
中環三罷案6人受審 控方：警睇片1500小時憑裝束認人
中環三罷案6人受審 控方：警睇片1500小時憑裝束認人
女生拆欄囚4月 上訴得直減刑1月
女生拆欄囚4月 上訴得直減刑1月
彭博社：俄企研來港集資遷冊 港府指某國行動在港無法律基礎 俄領事稱同意當局處理
彭博社：俄企研來港集資遷冊 港府指某國行動在港無法律基礎 俄領事稱同意當局處理
調查：20至39歲 三成對政府信任增
調查：20至39歲 三成對政府信任增
涉騙永明75萬佣 保險代理控5罪
涉騙永明75萬佣 保險代理控5罪
兩黑煞持刀 闖店傷店東
兩黑煞持刀 闖店傷店東
情婦勒索上司50萬罪成 官指一心為錢非為復合
情婦勒索上司50萬罪成 官指一心為錢非為復合
港鐵摸少女大腿 七旬中醫非禮罪成
港鐵摸少女大腿 七旬中醫非禮罪成
女子攜犬漁署棄養 揭周身傷疑虐待被捕
女子攜犬漁署棄養 揭周身傷疑虐待被捕
龍漢標倡審視樓市辣招 本研社：防炒樓應視恒常
龍漢標倡審視樓市辣招 本研社：防炒樓應視恒常
旅客行李少關員起疑 揭體內藏59粒可卡因
旅客行李少關員起疑 揭體內藏59粒可卡因
大埔奪命車禍 六旬司機撞斃六旬漢
大埔奪命車禍 六旬司機撞斃六旬漢
大灣區GBA專題：國慶充電樁長龍 Tesla等到死車 國家催谷新能源車 半數高速服務區乏配套
大灣區GBA專題：國慶充電樁長龍 Tesla等到死車 國家催谷新能源車 半數高速服務區乏配套
大灣區GBA專題：高速公路爭年底全面提供充電 各地拼覆蓋率
大灣區GBA專題：高速公路爭年底全面提供充電 各地拼覆蓋率
大灣區GBA專題：穗260輛無人車上路
大灣區GBA專題：穗260輛無人車上路
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】帖文無點名批「耍猴戲」 惹江玉歡反駁 吳秋北話媒體「虛假報道」促清除
【Emily】帖文無點名批「耍猴戲」 惹江玉歡反駁 吳秋北話媒體「虛假報道」促清除
【Emily】論吸外資 CY：破政治誤解重要過0+0
【Emily】論吸外資 CY：破政治誤解重要過0+0
【Emily】《施政報告》意見書 民協倡保留區會全民直選 提升角色
【Emily】《施政報告》意見書 民協倡保留區會全民直選 提升角色
【Emily】鑽石山擬建孔廟 鄧家彪盼2026年建成
【Emily】鑽石山擬建孔廟 鄧家彪盼2026年建成
【Emily】逾期換八達通將收20蚊行政費
【Emily】逾期換八達通將收20蚊行政費
【Emily】醫輔隊升職 黃俊碩三粒花
【Emily】醫輔隊升職 黃俊碩三粒花