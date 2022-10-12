中環三罷案6人受審 控方：警睇片1500小時憑裝束認人

6男2女案發時介乎20至35歲，依次為江偉文、黃朗勤、蕭振灝、葉栢良、黃鋆國、劉好途、李浩章及呂傑靈，首7人被控一項非法集結，江及葉前日認罪。另外劉、李兩人被控一項刑事損壞罪；蕭及呂涉分別管有一罐噴漆及3把扳手，各被控一項管有物品意圖摧毁或損毁財產罪。

辯方爭議3被告招認是否自願

控方開案陳辭指出，2019年11月13日中環區一帶發生集結事件，警方約7時半開始驅散並拘捕68人，包括本案被告。事後有警員翻查涉案片段，根據被告被捕時的裝束等辨認；其中黃朗勤、蕭振灝、黃鋆國均有招認，辯方將爭議招認的自願性。

控方稱，片段顯示蕭振灝在雪廠街、德輔道中一帶徘徊；黃鋆國及李浩章在皇后大道中架設路障、干擾港鐵的捲閘，黃亦拆下路牌搬到車路中間；劉好途在雪廠街行車路放置磚頭，並擲磚去行車路。劉、李兩人被拍到在中環站F出口的牆上，用噴漆噴上粗言穢語。

控方指控，從各人被捕地點、裝束等，顯示他們參與集結。

【案件編號：DCCC 345/21】

（反修例風暴）