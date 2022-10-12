羅健熙涉集結待判 4認罪者囚14至18月 官：警圍堵理大決定 非法庭能批評

稱警獲授權保治安「無可置疑」

被告裝修工人賴俊雄（案發時21歲，下同）、時裝設計師陳子朗（21歲）、女學生林綺雯（17歲）和郭惠玲（19歲），以及地盤工人溫欣（21歲）均承認非法集結罪。辯方求情時稱，本案較同類事件和平及輕微，無暴力衝擊。

無證據有破壞 憑裝備推論犯案

法官練錦鴻判刑時稱，事件源於反修例事件，理大遭大肆破壞，附近交通癱瘓，警方遂封鎖校園，有人呼籲到場聲援；當日為上班日，該處酒店商店林立，事件令本港國際形象受損。他又稱，警方屢次警告驅散人群，無證據顯示被告曾破壞，不過可從其裝備推論犯案，事件亦不涉及使用燃燒彈。

練官認為判刑須予以懲罰和震懾，遂以監禁24個月為量刑起點，賴俊雄管有索帶、面罩和啤酒樽，陳子朗則攜有扳手和剪刀，屬社運常用以破壞財物、掩飾身分及製造武器的工具，兩人被判囚16個月；郭惠玲未及時認罪，她向感化官稱只是身處現場，似乎沒有歉意，判囚18個月；溫欣帶備手套用來自保，參與程度低，判囚14個月；至於攜有扳手的林綺雯，練官因其年紀及報告建議判入更生中心。

案發17歲 女生入更生中心

同案5名被告陳重誼（70歲）、譚浩鳴（22歲）、莫德惠（38歲）、南區前區議員羅健熙（36歲）、報稱記者的鄧卓儒（26歲）的案件日前審結，將於11月30日裁決。

【案件編號：DCCC 650-655、658/20】

明報記者

（反修例風暴）