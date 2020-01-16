反對「火攻360」 男子TG問「水攻啲貨呢？」認煽惑刑毁

求情稱只發一則信息 「水攻」損害輕

辯方求情時稱，被告劉梓峰只發布一則信息，為單一事件及無預謀。群組有人建議「火攻」，被告才回覆和反對，他所說「水攻」是針對貨物，損害輕微，無人受煽惑行動。

控方案情指出，被告在「香港全民議政會公海」TG群組討論，該群組描述為「全民議政，以民制權」。2019年10月6日，群組有人談及明確目標是「裝修」及「唔使用火」。另有人稱「火好易波及隔籬商舖，如波及黃店就唔好」，及「唔贊成用火，同埋應該貼番文宣解釋間嘢嘅罪狀」。被告接着說「唔贊成搶店舖360，火攻會影響到其他舖，水攻啲貨呢？」並附上一個豎起拇指的表情符號。被告被指煽惑他人在暴動時破壞藍店，於去年12月被捕。

涉殺警言論 多兩學生控串謀意圖傷人

此外，繼早前3名男子涉在TG群組發布殺警言論被起訴，再多兩名學生同被控串謀有意圖而傷人罪，昨日亦在東區法院提堂。控方申請將兩案合併，並對兩人加控共3罪獲准。被告暫毋須答辯，案件將於11月2日再訊，以待準備文件轉介至區院。兩學生不准保釋，5人須要還押。

經修訂控罪，被告陳思諾（35歲）、無業李浩源（17歲）及電腦技術員黃澦羅（36歲），女學生張佩善（16歲）和男學生蔡啟棉（19歲）被控一項串謀有意圖而傷人罪。

陳被加控一項管有攻擊性武器罪，即一把刀。黃另被加控各一項管有危險藥物及無牌管有槍械罪，即藏有1.98克草本大麻和一支弩。

【案件編號：ESCC1069、1995/22】

（反修例風暴）