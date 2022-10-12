文章煽惑六四集結案上訴 鄒幸彤：「籲到維園」非唯一推論

上訴方提4理據 官押聖誕前夕判

鄒幸彤由資深大律師彭耀鴻代表，就能否挑戰警務處長的權力、執行相稱性等提出4項議題（見表）。上訴方稱，當時戲院及演唱會如常舉行，惟室外集會被禁止，且支聯會與警方開會時，曾提出可以配合警方防疫要求，惟警方從未提出任何建議，認為警方亦有積極責任確保集會順利舉行。

上訴方續稱，鄒幸彤的文章沒有呼籲他人去維園，反而可以理解為呼籲他人到不同地方或家中點起燭光，且她只是用抽象的概念談及抗爭。再者，貼文留言中不少人提及「流水」、「不同地方燃點蠟燭」等，基於疑點利益歸於被告，指鄒是煽惑他人到維園參與集會，並非唯一合理推論。

上訴方又稱，警方禁止集會但沒有封閉維園，當日即使多人自發到維園，也不能視他們參與「集會」。另外，防疫條例最高刑罰是6個月，故認為本案刑罰過重。

律政司：鄒提盼見維園「燭光如海」

律政司一方引述原審裁判官裁決指出，預期當日有數以萬人的集會，但當時疫情嚴峻，集會亦沒有安心出行，難以追蹤傳播鏈，一旦爆發新冠病毒，將一發不可收拾；且多於4人的聚集亦會檢控，更何况大型集會。

另外，從鄒幸彤發文的時間、文章的上文下理，她曾提及希望看到維園「燭光如海」、「維持31年的約定」等，故唯一合理推論是鄒煽惑他人到維園參與未經批准集會。至於刑期方面，陳官將本案的其中5個月與另案同期執行，是非常寬大，10個月的刑期屬恰當。

律政司又提及，818流水式集會案中，黎智英、李柱銘、吳靄儀等人被裁定組織及參與未經批准集結罪成，該案上訴將於11月處理。

【案件編號：HCMA 51/22】