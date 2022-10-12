英倡危國安可軟禁 李家超談23條：會留意 政府消息補充：內部討論中無考慮過長期拘禁

李：需訂有效可處理極端情况法律

政府消息人士補充，李家超意思是，就23條立法時，有參閱其他地區法規，強調政府內部討論中，並無考慮過會把長期拘禁疑犯「辣招」加入23條。消息人士又指，23條立法是憲制責任，但政府將23條剔出今年立法議程，是因為想在疫後先專注民生及經濟，強調延後立法工作，並非因為要時間研究「加辣」條文或有其他考慮。保安局昨稱沒有補充。

李家超表示，國家安全風險千變萬化，地緣政治急速惡化，一些手段變成武器來攻擊他國安全，形容本港需訂立有效及可處理極端情况的法律，也需評估新手段的發展。

保安局長鄧炳強今年5月曾在網誌引用英國《國家安全法案》（National Security Bill），當中曾建議擴大警方權力，拘捕疑犯後可在未經審起訴後拘留最多14日。翻查英國政府資料，在新建議的外國勢力威脅罪下，警方可在未起訴下拘留疑犯48小時，其後向法庭申請延長拘留多7日，極端情况下可再申請延長拘留多14至28日。

至於中國大陸《刑事訴訟法》下，一般疑犯拘留後必須24小時以內通知被拘留者家屬，涉嫌危害國安及恐怖活動犯罪者例外。此外有關國家秘密案件亦不公開審理。

另外，光城者一案中，7人承認違反港區國安法中「串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪」，5名未成年罪成被告上周被判入教導所，是國安法生效後首例。

光城者案 聯國人權高專辦表擔憂

聯合國人權事務高級專員辦事處發言人沙姆達薩尼（Ravina Shamdasani）表示對案件表示擔憂（alarmed），並提及聯合國人權事務委員會曾敦促香港廢除國安法，對國安法仍在實施及針對兒童，對此表示遺憾。

沙姆達薩尼指出，聯合國人權高專辦及多個聯合國專家，一再關注國安法對基本權利和自由影響，提醒特區政府應履行國際人權法規定的義務，特別是《公民權利和政治權利國際公約》和《兒童權利公約》。她敦促中國當局讓特區完全符合其國際人權義務。

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