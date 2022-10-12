龍漢標倡審視樓市辣招 本研社：防炒樓應視恒常

特區政府現時實施額外印花稅（SSD）、買家印花稅（BSD）和雙倍印花稅（DSD）樓市辣招，打擊炒賣私樓。有傳媒8月引述行政會議召集人葉劉淑儀稱，政府正考慮豁免內地買家的雙倍印花稅，葉太後來澄清僅為新民黨建議。其後多名地產商代表接連發聲，如地產建設商會主席兼會德豐地產主席梁志堅9月形容樓市辣招功效名存實亡。

CCL今年累跌7%

中原城市領先指數（CCL）今年至上周累跌逾7%，今年第三季美聯樓價指數下跌5.9%。

龍漢標昨於社交網站表示，政府2010年起推出樓市辣招，遏抑樓價，當時強調「非常時期，非常手段」，但香港近年面對疫情、全球政經局勢不明和利息上揚，經濟與投資環境不可同日而語，認為政府應審視辣招是否過時。他又批評，辣招直接令二手市場嚴重萎縮，打擊市民置業選擇；發展商重建時需須SSD，即使其後可退回，亦增加重建成本。

學者：可先撤BSD 吸內地專才

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照表示，樓市持續下跌將影響經濟和消費情緒，難以扭轉，建議先撤BSD，可配合引入內地專才「一石二鳥」，而若樓市仍然下跌，政府可考慮撤銷其他辣招。

陳劍青表示，防炒樓稅在世界多地均為基本房策，是防止外來炒家的保護罩，而非辣招，認為政府應視為恆常政策，不應隨便動搖。他說，本港樓價仍處不可負擔水平，撤辣只會吸引炒家而非外來人才，做法本末倒置。

公屋聯會總幹事招國偉認為，樓價累計升幅很高，現時未是撤辣時機，仍需審慎觀望，否則或致樓市大起大落。

測量師學會提出多項房屋土地建議，會長趙錦權表示，要吸引人才來港可考慮寬免非香港居民部分印花稅，但維持短期轉售住宅的印花稅，而辣招影響樓市流轉，政府有空間研究逐步放寬限制。

明報記者

（施政報告）