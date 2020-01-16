大灣區GBA專題：國慶充電樁長龍 Tesla等到死車 國家催谷新能源車 半數高速服務區乏配套

明報記者 陳子凌

公路充電站等逾4小時 慳電不敢開冷氣

上周一名深圳Tesla車主在微博稱，10月1日從深圳開車回湖南，上高速公路後因為塞車，24小時都未走出廣東省，更由於連續幾個高速服務區都擠滿車，結果困在路上眼睜睜看着汽車電量耗盡，最終花2000元人民幣叫拖車。車主因這事回村後被笑話，還被喜歡燃油車的父親鄙視，只炒了一盤青菜接待他，「彷彿在取笑我加不起油一樣」。

車主的遭遇引起網上熱議，其他新能源車主也表示國慶假期充電難，服務區充電要排隊至少4個小時，20輛新能源車等4個充電樁，還有車主害怕沒電，塞車也不敢開冷氣。更有車主因充電樁爭執。

2025全國新能源車滲透率有望達51%

近年節假日出行高峰期間，類似的一樁難求現象已多次發生，去年十一國慶也有一名從深圳回湖南的新能源車車主在服務區花了5個多小時排隊充電，令原本8小時路程最終花了16個小時，一同出發的開燃油車朋友早就到達老家等他。

雖說節假日花較長時間排隊充電難免，但隨着新能源汽車產銷量大幅增長，充電難問題日益突顯，暴露基礎設施普及速度跟不上的行業痛點。中國乘用車市場信息聯席會統計，今年首8個月新能源車滲透率為25.2%，預計9月滲透率將達到29.7%，2025年滲透率達20%的產業目標篤定提前完成。民生證券更指出，隨着新能源市場愈來愈景氣，預計2025年全國新能源車滲透率有望達51%，即路上每兩輛車便有一輛是新能源車。

不過國家交通運輸部的數據顯示，截至今年4月，全國6618個高速公路服務區中只有3102個服務區建成了13,374個充電樁，即還有逾半的服務區沒法為電動車充電。而考慮到充電時間遠長於燃油車加油時間，平日問題或不大，但遇到出行高峰，服務區大約4至8個充電樁便明顯不堪重負。