【Emily】開心指數升 惟多咗人抑鬱

長者最開心 12至18歲最唔開心

和富社會企業「香港開心D」噚日公布早前委託東華學院護理學院做嘅2022「香港開心指數調查」，調查以網上形式喺8月訪問咗1147名12歲以上市民，當中最開心嘅年齡組別仲係55歲或以上者，有7.16分；最唔開心組別係12至18歲市民，有5.93分。和富社會企業執行董事李美辰話，新冠疫情下學童受停課影響，承受壓力比平時大，倡社會關注學童需要及教學模式。

調查以10項外在環境因素滿意度評分，港人對政治及社會狀况、政府施政、整體經濟狀况、信任政府處事嘅滿意程度最低，平均唔過5分，而政治及社會狀况由2019年3.06分升至4.69分，政府施政就由2.73分升至4.55分。東華學院護理學院副院長林清話，疫情開始受控同社會逐漸復常，結果合理反映社會現象。