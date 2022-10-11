【Emily】陳皓桓、羊村案5人放監 友好迎接

Figo話想去旅行 唔會長遠離港

Figo出獄後同Emily講，𠵱家有「0+3」想去旅行，但唔會長遠地離開香港，「因為呢度就係我屋企，係我熟悉嘅地方，無論變好定變差，自己都有責任去令佢變得更好」。Figo又話暫時會先專心處理私人事務，包括陪家人朋友，亦要熟習環境，例如學用「安心出行」。

羊村案5人「坐多咗一個月」

另外，前香港言語治療師總工會5名理事因為出版羊村系列繪本，被控串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物判囚，噚日出獄，其中前主席黎雯齡、前副主席楊逸意、前秘書伍巧怡離開羅湖監獄時，獲親友迎接，並送上蛋撻。陳源森同方梓皓就分別離開赤柱監獄及塘福懲教所。

5名理事還押咗12至13個月先判刑，而佢哋被判監19個月，計埋假期加行為良好嘅減刑，「實坐」近13個月，即係上個月判刑時，佢哋差唔多可以放監。不過根據《監獄規則》第69條，懲教署減刑後，實際刑期都唔可以少過31日，所以佢哋要坐多一個月，噚日先正式獲釋。