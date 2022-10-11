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2022年10月11日星期二
港聞二
疫策主導網輿 盧寵茂負評量冠司局 涉疫苗、安心、黃碼留言七成負面 與傳媒帖文差距大
「譴責佩洛西竄訪」引負評潮 何安達：考慮政治忠誠非民意
即時繁殖率重上1 現XBB.1亞系變種 放寬後入境陽性升 專家料多屬輕症
疫苗通豁免書將推 准免針紙失效者未齊針進食肆
疫下長者抑鬱比例飈 團體倡增IT課程助聯繫
再推措施遏「炒場」 半年三度 租足球草場須4人簽場 教練料無用徒增炒價
強制舉報虐兒立法 提早下月諮詢立會
團體：北都快熟棕地433頃 約百頃閒置促優先發展 勿強推明日大嶼
露宿者案代表警員被告 大狀曾任同類案法官申退出
野豬闖港大 漁署：已人道處理
西灣河腹中槍周柏均上周起腹痛 還押犯入院未上庭 家屬律師不知詳情
尖沙嘴暴動8人罪成 官：有備而來非路過
羅健熙等涉集結 11‧30裁決
參與堵路 中環三罷兩被告認集結
小學教師墮樓案 被炒校長索償860萬交高院審
科大前學者涉詐騙遭通緝 瞞擁供應商權益 誘校方採購400萬元
盜梁振英子帳戶案 地勤認不實取電腦否認妨司法
15歲女生校園墮斃
大灣區GBA新聞：廣州第三輪賣地成交479億 年內新高 18幅賣出15 九成底價成交 國企接恒大球場地
灣區手記：Morning Call ／文：尚東美
尊子漫畫
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【Emily】開心指數升 惟多咗人抑鬱
【Emily】百萬行復辦 11‧20踏足將軍澳跨灣連接路
【Emily】大南瓜登陸M+ 草間彌生展門票周四開售
【Emily】梵高家鄉推NFT 籌款保育文化遺產
【Emily】接43投訴冒認廉記 專員拍片篤爆騙徒
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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