盜梁振英子帳戶案 地勤認不實取電腦否認妨司法

【明報專訊】前特首梁振英兒子梁傳昕的香港快運（HK Express）帳戶遭人更改資料，包括預訂超過3000元的飛機餐及寄艙行李服務、名字被改為「Leung Sh×t」。一名時任地勤人員昨在東區裁判法院承認一項不誠實地獲益而取用電腦罪，但否認意圖妨礙司法公正罪。主任裁判官嚴舜儀將案件排期於明年2月7日開審，料需時兩日，控方屆時將傳召4名證人。
首被告黎紹泓（24歲）早前承認一項刑事損壞罪，判80小時社會服務令，法庭昨處理次被告郭尚文（22歲、報稱地勤人員）的答辯。
郭尚文承認的案情指出，2019年12月初，梁傳昕利用香港快運應用程式為自己及家人購入來回日本機票，總值近5萬元。郭於12月23日得知梁及家人乘搭快運，遂在港鐵香港站的登機櫃台，以同事帳戶登入系統搜索涉案資料。郭隨即拍照及發送至首被告在內的WhatsApp群組，並問成員有否看到梁振英。
稱曾登入但沒改資料
同月25日，香港快運查核梁的回程資料時，發現有不尋常預約費用，內部調查發現登入梁傳昕戶口的IP地址為首被告母親登記名下。郭則於翌年1月被捕，在錄影會面承認有拍攝資料，並稱有傳聞指梁一家將乘搭航班抵港，故登入系統查核，但重申沒有修改任何資料。