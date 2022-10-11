盜梁振英子帳戶案 地勤認不實取電腦否認妨司法

首被告黎紹泓（24歲）早前承認一項刑事損壞罪，判80小時社會服務令，法庭昨處理次被告郭尚文（22歲、報稱地勤人員）的答辯。

郭尚文承認的案情指出，2019年12月初，梁傳昕利用香港快運應用程式為自己及家人購入來回日本機票，總值近5萬元。郭於12月23日得知梁及家人乘搭快運，遂在港鐵香港站的登機櫃台，以同事帳戶登入系統搜索涉案資料。郭隨即拍照及發送至首被告在內的WhatsApp群組，並問成員有否看到梁振英。

稱曾登入但沒改資料

同月25日，香港快運查核梁的回程資料時，發現有不尋常預約費用，內部調查發現登入梁傳昕戶口的IP地址為首被告母親登記名下。郭則於翌年1月被捕，在錄影會面承認有拍攝資料，並稱有傳聞指梁一家將乘搭航班抵港，故登入系統查核，但重申沒有修改任何資料。

【案件編號：ESCC 827/22】