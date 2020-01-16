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科大前學者涉詐騙遭通緝 瞞擁供應商權益 誘校方採購400萬元

【明報專訊】廉署獲裁判官簽發手令，通緝香港科技大學前兼任副教授楊霖龍（圖），指其涉嫌與兩名早前被落案起訴的人串謀隱瞞他在兩間供應商的權益，進行涉及共約400萬元的17項採購活動，包括多項實驗室儀器及測試服務，控以串謀詐騙和欺詐等17項罪名。科大昨稱不評論個別個案，強調對任何貪污詐騙行為零容忍，並會向有關當局提供協助。

科大：貪污詐騙零容忍 將協助當局

58歲楊霖龍是科大化學系前兼任副教授。廉署新聞稿稱，案發於2011年9月至2019年2月，楊霖龍涉與駿科亞洲製藥的獨資董事和股東歐陽兆㷨、或高準檢驗及檢測的獨資董事和股東楊兆安，串謀詐騙科大，在楊霖龍有責任預先披露與科大的利益衝突下，隱瞞他在駿科及高準的權益，誘使科大就3項招標及採購活動委聘駿科及高準，並使科大全數繳付發票款項，被控3項串謀詐騙罪。

楊霖龍已離港 另兩被告上月落案

另外14項欺詐罪指稱，楊霖龍涉與歐陽兆㷨或楊兆安一同隱瞞楊霖龍在駿科及高準的權益，誘使科大或其附屬公司，在其他14項招標及採購活動委聘兩間供應商。廉署稱，由於楊霖龍已離港，上周五（7日）向法院申請手令通緝楊，獲裁判官簽發手令。

根據「北京國際新風系統、空氣淨化器、除甲醛及油煙淨化展覽會網站」新聞稿，楊霖龍2019年8月曾身在北京，以「科大化學系教授」名銜出席有關展覽會。歐陽兆㷨及楊兆安上月底已被控上述罪名，案件押後至本月27日再訊。

科大昨回覆查詢稱，採購程序一直有嚴謹執行利益申報要求，所有參與採購和審批事宜的組織及人士包括大學供應商及僱員皆須申報利益，校方日前曾發內部電郵，提醒所有大學職員遵守有關政策及程序。

相關字詞﹕欺詐 串謀詐騙 廉政公署

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