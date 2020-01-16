小學教師墮樓案 被炒校長索償860萬交高院審

原入稟勞審處

指校董會偏頗 未證明違約

申索人為羅婉儀；被告為東華三院李東海小學法團校董會。署理主任審裁官林美施昨引述雙方案情，其中被告一方稱，一名資深老師離世後，校方隨即組成調查委員會徹查事件，並查問教職員、家教會及教育局代表等85人，調查歷時4個月，接獲不少有關申索人的負面評價。法團校董會根據報告召開會議，以大比數通過解僱申索人。

至於申索方就各方面均提出爭議，包括調查委員會的組成、調查方法、結果，以及其獨立性等，認為報告內容偏頗。另外，根據合約，僱員犯刑事罪行或嚴重失當等才可解僱，惟被告方未能證明她違反相關合約規定，而被告方沒有給予改善或補償的機會，亦未有按既定法例程序解僱她。

林官續稱，本案因應死因研訊及疫情一再押後，案件仍在訴訟初步階段，申索方今年再修改申索書，內容流於散亂，法律理據亦不清晰。另外，本案牽涉《資助學校資助則例》及《僱傭條例》的法例詮釋等，而雙方或使用死因研訊的謄本為證據，惟研訊歷時10天及牽涉多名證人，林官認為本案適合在高院處理，屆時可披露更多文件，雙方亦可聘請律師處理。

【案件編號：LBTC 325/20】