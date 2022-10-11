參與堵路 中環三罷兩被告認集結

6人不認罪受審

6男2女被告案發時介乎20至35歲，首7名被告被控一項非法集結罪，一名女設計師被控管有3把扳手意圖損壞他人財產，另4人分別被控刑事毁壞及管有物品意圖損壞財產罪。被告江偉文（20歲）、葉柏良（25歲）承認非法集結罪，其餘6人不認罪受審。

兩名被告承認的案情指出，多名示威者響應網上號召，於2019年11月13日下午約兩時半至7時半，在中環畢打街、德輔道中、皇后大道中等一帶集結，部分人以磚頭、竹枝、卡板等堵路，其間警員曾在干諾道中舉槍指向示威人群；部分人高呼口號，舉起「五大訴求」手勢及揮動「光復香港 時代革命」旗幟。約下午4時半，有人在中環站D1出口縱火及塗鴉。警方約7時半開始驅散並拘捕68人，包括兩名認罪被告。

一認罪被告關港鐵站捲閘

江偉文當時身穿黑衣，戴外科口罩及印有「香港加油」的鴨舌帽在附近遊蕩，被拍攝到戴着手套搬運磚頭至行車路，並與其他人合力將磚頭從一輛鐵籠車推倒。葉柏良則身穿白衣，被拍攝到將膠欄杆搬出馬路，與兩名男子架設路障，3人隨後到中環站E出口干擾捲閘，關上出口。

【案件編號：DCCC 345/21】

（反修例風暴）