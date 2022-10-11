港聞

港聞二

羅健熙等涉集結 11‧30裁決

【明報專訊】2019年11月18日警方圍堵理大期間，尖沙嘴有多人被捕，民主黨主席羅健熙等10人被控在科學館廣場一帶干犯非法集結等罪，其中5人認罪，羅健熙與另4人否認控罪受審，控辯雙方昨日在區域法院結案陳辭。辯方表示，其中一名被告見警員舉槍感驚恐，故擺手阻止，不一定代表他協助集結者。法官練錦鴻質疑，警員當時合法執法，普通巿民「有咩權利用佢認為嘅善心，阻止警員執行佢嘅職責呢？」下令案件押後至11月30日裁決。

4名被告同否認參與非法集結，他們分別為陳重誼（案發時70歲，下同）、譚浩鳴（22歲）、莫德惠（38歲）及南區前區議員羅健熙（36歲）；另一被告、報稱記者的鄧卓儒（26歲）則否認管有物品意圖損壞財產罪及在公眾地方管有攻擊性武器罪。

辯方結案陳辭表示，控方沒有證據顯示各被告在何時出現現場，或何時知悉該處有非法集結，亦未能證明被告有動機參與。練官反駁，控方毋須證明被告知悉他正參與非法集會。

辯方稱被告阻警舉槍非暴力

官質疑無權阻合法執法

辯方又表示，被告陳重誼在警員舉槍時擺手阻止警員，力陳被告在混亂下以非暴力方式，希望阻止警方開槍，而在文明社會，警民會有互動，巿民可用合理方式建議警方如何執法。練官認為普通巿民無權阻止警方合法執法。

控方指被告沒離場鼓勵集結

控方認為各被告均有目的抵達現場，例如協助朋友、擔心理大學生安危等，「唔係真係無辜咁行過」；而各人在警方驅散時仍可從後離開，若他們無法離開，合理推論是他們身處人群前列，且必然知道警方已發出多次警告及發射胡椒球彈，而他們仍身處現場，最起碼是鼓勵其他集結者。

【案件編號：DCCC 650-655、658/20】

（反修例風暴）

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