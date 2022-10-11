尖沙嘴暴動8人罪成 官：有備而來非路過

被告分別為學生何可珊（案發時20歲，下同）、場地佈置員楊淑珍（29歲）、學生許卓玲（20歲）、廚師梁展榮（34歲）、工程師張啟鏗（24歲）、推銷員李駿軒（20歲）、護士彭紹軒（21歲）及廚師何國棟（23歲），均被裁定於11月19日在厚福街干犯暴動罪成。何國棟另被裁定一項管有物品意圖損壞財產罪成。

5人處唐樓梯間天台 官指匿藏

李官裁決時指出，何可珊、楊淑珍、許卓玲、梁展榮及張啟鏗於當日凌晨3時身處唐樓梯間或天台，不可能是「路經此地」；現場有示威者為了開脫而棄置裝備，若是途人當時應馬上離開，且5人分別在疫情前戴口罩，攜生理鹽水、「TG Resolve咽痛飲」粉末冲劑及防火手套等，梁的手套更被驗出易燃溶劑，認為他們是有備而來，匿藏於唐樓。

兩人手套染易燃溶劑

李官續說，李駿軒、彭紹軒及何國棟在暴動範圍被截停，李的手套染有易燃溶劑，證明他曾接觸汽油彈；彭用望遠鏡監視警方，在圍捕時脫口罩裝作無事，及後附近有手推車爆炸。何國棟曾在手推車縱火，並管有槌和扳手等物品，其手機信息稱不欲對理大內朋友坐視不理，否則「一世都抬唔起頭做人」。李官指他懷着一股主觀熱血，望營救理大內的人。

李官根據各被告攜有裝備和物品等，認為他們有備而來，並非無辜，推論他們具暴動意圖蓄意留守，壯大聲勢，以鼓勵形式參與暴動。

辯方求情稱無武裝僅留守

辯方求情稱，無證據顯示被告衝擊警方，大部分被告僅如裁決所指留守現場，沒攜武器，案件拖延3年，對他們構成沉重壓力，他們對案情亦沒太大爭議。其中，何國棟中四輟學打工還債，父親因癌去世；涉事火勢亦沒傷及他人。

【案件編號：DCCC 640/20】

（反修例風暴）