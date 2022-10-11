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港聞二

西灣河腹中槍周柏均上周起腹痛 還押犯入院未上庭 家屬律師不知詳情

【明報專訊】2019年11月11日「大三罷」，有警員在西灣河開槍擊中案發時21歲男生周柏均（綽號「熊仔餅」）的腹部，他與另一男生同被裁定阻差辦公等3罪成立，案件原定昨日在區域法院求情，惟正還押的周柏均上周起腹痛入院，未能出庭，辯方大律師及周的家人亦不知悉詳情，法官謝沈智慧押後至11月30日，待周出院後聽取求情及預料判刑。關注囚權的立法會前議員邵家臻表示，福利官有可能保守地僅將送院消息簡短告知在囚者的家人，沒有詳述。

懲教：在囚者可經院方聯絡親友

懲教署回覆本報查詢稱，因涉及個人私隱，不會透露在囚者資料，重申在囚者可透過院所人員聯絡親友。懲教署網頁顯示，若在囚者感不適，可向職員提出並到院所醫院診治；如有需要，院所會按醫生建議，將他們送往公立醫院。

被告周柏均（現23歲）及胡子鍵（現22歲）同被裁定阻差辦公和企圖搶劫（搶槍）罪成，周另被裁定企圖從合法羈押下逃脫罪成。

辯方資深大律師駱應淦昨甫開庭稱，周柏均因腹痛於上周五（7日）入住伊利沙伯醫院，惟辯方與周的父母都不知詳情。法官問懲教人員是否知悉周需住院多久，懲教人員回覆稱不清楚。法官表示，若辯方傾向留待被告到庭時求情，會押後案件，駱應淦同意做法。

另外，代表胡子鍵的大律師表示，已呈遞書面求情文件，沒有補充。法官將於下次聆訊聽取周的求情及預料判刑。

早前審訊時透露，周柏均中槍後接受手術，切除右肝兩塊肝葉及右腎，彈頭從背部取出。周的facebook表示，過往3年他多次留院覆診。他被裁定罪成還押後，facebook未有再發帖。

邵家臻：或福利官未述詳情

邵家臻稱，在囚者不能直接聯絡家人，由福利官擔當橋樑傳口信，包括通知家人將送院或做手術。邵認為事隔數日，其家人理應得悉情况，但福利官或較為保守，只把送院消息簡短地告知家人。他說懲教署有責任保障在囚者的身體狀况。

【案件編號：DCCC 475/20】

（反修例風暴）

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