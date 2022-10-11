強制舉報虐兒立法 提早下月諮詢立會

突擊巡查小組料本月運作

童樂居事件觸發社署成立兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會，首階段檢討報告提出31項建議。立法會福利事務委員會昨開會討論，孫玉菡表示，社署已要求所有留宿幼兒中心及住宿特殊幼兒中心安裝閉路電視，並已更新巡查清單，包括要求社署抽查閉路電視紀錄。社署正籌備服務質素小組到留宿幼兒中心突擊巡查，由太平紳士及不同社會人士組成，預計本月投入運作。

童樂居津貼協議無限期變一年 續否視表現

檢討委員會委員、工聯會鄧家彪表示，最近曾探訪童樂居，同意服務已改善，但關注當社署及協助的團體離場後，童樂居能否保持服務水平。社署署長李佩詩表示，已為童樂居設監察期，由今年9月至明年8月，津貼及服務協議由無限期改為一年，其間社署可按童樂居表現考慮是否取消協議；亦要求機構在監管期內每3個月提交進度報告，社署會密切監察機構有否落實改善措施。

狄志遠冀加人「治本」 容海恩質疑未增罰則

檢討委員會委員、社福界狄志遠認為，監察只是治標，治本方法是人的質素，關注兒童住宿照顧的服務人手流失，「擔心你點監管都好，只是找到錯處，不能改善服務」，期望下周發表的施政報告，能提及如何提升兒童住宿照顧服務人力發展質素。孫玉菡認同若要落實好措施，人必定是關鍵，並提到報告建議將幼兒工作員人手比例由1：6.2增加至1：4.5，但人手增加，亦要資源配置。

委會議員新民黨容海恩形容報告內容「不痛不癢」，沒提及如何增加罰則，並問若有管理層漠視幼兒安全，是否應加重刑罰。李佩詩說報告已建議引入院長登記制度，包括入職前須完成保護兒童培訓課程，希望配合稍後強制舉報懷疑虐兒法例，屆時院長亦須強制舉報。