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再推措施遏「炒場」 半年三度 租足球草場須4人簽場 教練料無用徒增炒價

【明報專訊】康文署今年5月兩度出招打擊轄下康體設施「炒場」情况，至今仍有人在facebook群組出售場紙，該署昨再推4項「加辣」，包括場地租用人不取場或不在場，60天兩次違規將被禁租訂收費康體設施90天；租用天然及人造草地足球場，租用人須與另外3名已填報資料的用場者一同簽場及使用設施。有籃球教練認為新措施無助遏止炒場，只會令成本轉嫁用家。有立法會議員稱全港欠缺逾千個運動設施，促增設場地。

11．1起 轉讓場紙停租360天

4項新措施下月1日起實施，包括：租用人不取場或不在場使用，60天兩次違規將禁租場90天（原為30天內不可違規兩次）；租用人違規轉讓場紙暫停租場的時限，由現時180天增至360天；康體通用戶預訂天然及人造草地足球場時須填報另外4名用場者的康體通用戶編號，租用人並須與其中3人一同簽場及使用設施等。

康署：明年採新系統抽籤

下月問卷諮詢

今年已是康文署半年內第三度出招遏止炒場。康文署稱，正開發新系統取代康體通，引入以抽籤方式分配設施，署方將於下月設問卷了解市民對分配機制的意見。今年6月時任署理民政事務局長陳積志回覆立法會議員查詢透露，新系統首階段明年起運作，將引進對抗機械人程式方案防電腦程式炒場。

本報昨在facebook公開群組所見，仍有人出讓康文署運動場地，記者向一名出讓人查詢下周日黃竹坑遊樂場11人人造草地球場，對方索價850元包簽場，可用90分鐘，康文署收費原為278元。另一人則以100元出售原本免費的7人硬地足球場紙。

教練倡減多用途場地 免大爭

全職籃球教練劉嘉豪認為，新措施無助打擊炒場，「程序愈繁複只令成本轉嫁至用家」。他解釋，足球場新規定或要求多名炒家同場現身，屆時炒價或更高，有如向4人支付時薪。他提到，現時早上7時可登入康體通訂場，較現場訂場櫃枱及自助服務站早15分鐘，但無阻電腦程式搶場，他試過早上7時因網絡擠塞無法登入康體通，1分鐘後場地已「掃空」。

劉嘉豪認為應從場地供應着手，例如改善開放學校設施計劃，接納更多團體和學校參與，並建議在日後室內運動場規劃中減少多用途場地，避免不同運動的用家競爭同一場地。

指港缺千設施 議員促訂策

立法會民政事務委員會主席鄭泳舜稱，根據《香港規劃標準與準則》，全港欠缺逾千個運動設施，當局應盡快制訂第二個「康體設施五年計劃」增加設施。鄭期望當局適時公布遏止炒場數據，供公眾監察成效。

相關字詞﹕康文署 炒場

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