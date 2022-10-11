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疫下長者抑鬱比例飈 團體倡增IT課程助聯繫

【明報專訊】新冠疫情下長者生活習慣改變，情緒受到影響，多個社福組織調查均發現疫下長者有抑鬱或焦慮等情緒問題，建議長者義工參與精神健康培訓，並為長者提供資訊科技培訓課程，以加強情緒支援及與他人聯繫。

「賽馬會樂齡同行計劃」香港大學團隊與其中29個合作推行計劃的社福單位，今年4至6月電話訪問4921名60歲或以上長者，以多項問卷了解他們在抑鬱徵狀、焦慮、孤獨情緒等精神健康狀况，發現34%受訪長者受抑鬱、焦慮或孤獨至少一項問題所困。研究團隊又與2020年同期的電話訪問結果相比，2020年時有8.4%及7.4%受訪者分別表示有抑鬱或焦慮風險，今次調查兩者比例分別提升至14%及12%。

難入睡易驚醒 有長者自覺差勁

香港路德會社會服務處昨亦公布今年6至9月向1144名60歲或以上長者的調查，發現逾三成受訪長者屬「少許或以上抑鬱」，主要徵狀包括難以入睡、容易驚醒或過度睡眠，亦有受訪長者「感到自己很差勁、是個失敗者」及「情緒低落」。

高級臨牀心理學家郭韡韡表示，親友及鄰里應多加關心長者，以減低他們的孤獨感，並為有需要長者聯繫適當社會服務；她又建議長者義工積極參與精神健康相關培訓，加強對長者支援。香港路德會社會服務處則建議社會各界為長者提供更多資訊科技培訓課程，以助其維持與家人聯繫，同時長者掌握新技能亦有助提升長者生活滿足感。

議員促放寬院舍探訪 局方未允

另外，多名立法會議員昨在立法會福利事務委員會要求政府放寬院舍探訪並關注長者情緒受影響。勞工及福利局副局長何啟明表示，現時容許探訪，但須符合核酸檢測要求及疫苗通行證規定，一大群人探訪是否適合院舍存有疑問。何認為應保持現有防疫規定，包括探訪者核酸檢測。

（新冠疫情）

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