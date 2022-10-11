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港聞二

疫苗通豁免書將推 准免針紙失效者未齊針進食肆

【明報專訊】7名私家醫生被指濫發新冠疫苗醫學豁免證明書，他們簽發的逾兩萬張「免針紙」明日起失效。據了解，政府最快下周初推出「疫苗通行證豁免證明書」，讓免針紙失效的市民在社區疫苗接種中心或醫管局普通科門診診所接種疫苗時，由駐場醫護發出相關證明書，以符合疫苗通要求進出食肆等處所。

郭卓堅覆核廢「免針紙」獲批

據悉，政府考慮到部分人的免針紙將過期，他們即使接種第一針疫苗，在接種第二針前仍未符疫苗通要求，故有需要向他們發出豁免證明書，並擬接種首針後可寬限21天，打第二針後則可寬限3個月。醫衛局昨回覆查詢稱，疫苗通將於11月30日起劃一要求所有年滿12歲者要接種3劑疫苗，考慮到部分人屆時或需過渡安排，局方正考慮合適方案，暫未有公布。

另外，「長洲覆核王」郭卓堅上周入稟高等法院，質疑當局廢除「免針紙」做法違法、醫衛局長盧寵茂越權；高院法官高浩文昨頒下書面判辭批准覆核申請，指案件有急切性，今早10時半開庭處理。

與劉宇隆意見不同

孔繁毅撐打二價疫苗

至於復必泰向港府申請認可針對新冠變異病毒株Omicron BA.4和BA.5的二價疫苗，身兼政府專家顧問的新冠疫苗顧問專家委員會成員劉宇隆早前明言反對採購二價疫苗，質疑有關疫苗抵港時，本地流行的變異病毒株已非BA.5。同為專家委員會成員的政府專家顧問孔繁毅昨日在港台《千禧年代》稱，二價疫苗是以Omicron研製，即使將來流行的病毒株未必完全脗合，效用亦會較初代疫苗好。孔亦說，二價疫苗主要防重症和死亡，防感染效果並非最理想，並引述研究指感染後3至6個月接種加強劑，保護力較只打加強劑或接種加強劑後感染更好，提醒市民即使曾感染BA.5，亦應接種二價疫苗。

許樹昌：盡快為高風險者打二價

專家委員會另一成員、政府專家顧問許樹昌向本報稱，二價疫苗除防重症外，亦可減低感染風險。他認為二價疫苗可擴闊保護，除原始病毒株，對近期各種Omicron亞系亦可產生針對性抗體，例如在歐美等地佔比增加的Omicron BA.4.6和BF.7等，建議盡快為高風險和高暴露人群接種。他並引述世衛文章稱，應對新冠疫情變化的策略是提供可針對不同病毒株的疫苗，配合各地疫苗策略。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨早在商台《在晴朗的一天出發》相信，不少到期打下一針的市民正等候二價疫苗，期望盡快引入，優先讓長者、與上一針相隔逾半年者接種，鞏固社會防重症能力。

（新冠疫情）

相關字詞﹕新冠疫苗醫學豁免證明書指引 崔俊明 何栢良 許樹昌 孔繁毅 復必泰疫苗 新冠疫情 二價疫苗 新冠疫苗

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