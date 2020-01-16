港聞

港聞二

即時繁殖率重上1 現XBB.1亞系變種 放寬後入境陽性升 專家料多屬輕症

【明報專訊】新冠病毒持續演化，港大最新本地個案的病毒即時有效繁殖率回升至近1.03，為相隔一個月重上1的水平。本報分析「0+3」入境限制實施約兩周數據，發現機場入境者陽性率逾4%，較實施前微升。衛生防護中心昨亦公布兩宗分別帶BA.2.75.2和XBB.1的輸入個案，為本港首錄XBB.1亞系，均於「0+3」實施前抵港。港大微生物系臨牀助理教授薛達認為，隨着放寬入境安排、社交距離措施後，本地個案有升跌屬正常，另料輸入個案多屬輕症，對公營醫療系統影響不大。港大公共衛生學院教授潘烈文則稱，XBB.1有更強免疫逃逸，惟暫未見引起更多重症和死亡。

本港昨公布多4874宗陽性個案，4478宗屬本地感染。至於兩宗帶新變異株的輸入個案，分別為涉BA.2.75.2的32歲女子，她9月23日從新加坡抵港，以及涉XBB.1的50歲女子，她9月25日從美國抵港，兩人均於9月27日檢測陽性、沒有病徵。

潘烈文：XBB.1未見致更多重症

潘烈文向本報稱，XBB.1傳播力較強，新加坡近日三成個案帶該病毒株，惟重症、死亡個案未有大幅上升，估算病毒「毒性」與本港流行的病毒株無異，接種現有疫苗產生T細胞反應仍有效防重症，籲市民毋須恐慌。潘補充，日後必然會出現更多病毒株，提醒市民應關注有否增加重症、死亡風險，而非有否令陽性數字上升。

理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒則稱，XBB.1由BA.2.10的譜系及BA.2.75的譜系混合而成，傳播速度較快，但暫未有足夠數據反映實際傳播速度。他指出，本港應密切關注新病毒株會否令海外地區重症率飈升，不應被病毒株影響復常和放寬入境限制的進度。

何栢良指重症數下降可「0+0」

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》稱，病毒會循變弱方向發展，料打針後感染新病毒株將症狀輕微，而本港重症數字正拾級而下，認為本港絕對有條件推動「0+0」。

本港自9月26日實施「0+3」，據本報計算，新安排首周約3.9萬人經機場入境，同期有1643宗輸入個案，即機場入境者陽性率約為4.18%；而本月4日至10日有約5萬人經機場入境，共有2326宗輸入個案，機場入境者陽性率約4.64%。而實施「0+3」前兩周，機場入境者陽性率分別為2.88%及3.75%。

有參與新冠病毒研究的薛達昨向本報稱，本港現有足夠混合免疫，重症、死亡數字較陽性個案更值得關注。他認為外遊者已接種疫苗、身體狀况「一定不差」，相信只有極少屬重症，大部分毋須接觸本地醫療系統，「如果要擔心3%至4%嘅分別，其實好荒謬」。

在「0+3」實施前兩周，機場檢測陽性個案佔當日輸入個案約兩成半至五成半，「0+3」生效後則維持在四成半至六成半。薛達估計，政府以快測陰性取代登機前核酸檢測要求，導致更多病毒量低、復陽且不具傳染性的入境者抵港，質疑輸入個案對醫療負擔構成的壓力不大，加上外防措施無法完全攔截輸入個案，反問「點解仲要『0+3』？」

薛達又認為本港放寬入境安排、社交距離措施後，個案升跌屬正常。翻查資料，單日新增重症個案過去一個多月呈跌勢，單日死亡數字則維持平穩，介乎3至23宗（見圖）。

另醫管局公布，九龍西醫院聯網總監羅振邦檢測陽性，正按指引隔離。

明報記者

（新冠疫情）

上 / 下一篇新聞

疫策主導網輿 盧寵茂負評量冠司局 涉疫苗、安心、黃碼留言七成負面 與傳媒帖文差距大
疫策主導網輿 盧寵茂負評量冠司局 涉疫苗、安心、黃碼留言七成負面 與傳媒帖文差距大
「譴責佩洛西竄訪」引負評潮 何安達：考慮政治忠誠非民意
「譴責佩洛西竄訪」引負評潮 何安達：考慮政治忠誠非民意
疫苗通豁免書將推 准免針紙失效者未齊針進食肆
疫苗通豁免書將推 准免針紙失效者未齊針進食肆
疫下長者抑鬱比例飈 團體倡增IT課程助聯繫
疫下長者抑鬱比例飈 團體倡增IT課程助聯繫
再推措施遏「炒場」 半年三度 租足球草場須4人簽場 教練料無用徒增炒價
再推措施遏「炒場」 半年三度 租足球草場須4人簽場 教練料無用徒增炒價
強制舉報虐兒立法 提早下月諮詢立會
強制舉報虐兒立法 提早下月諮詢立會
團體：北都快熟棕地433頃 約百頃閒置促優先發展 勿強推明日大嶼
團體：北都快熟棕地433頃 約百頃閒置促優先發展 勿強推明日大嶼
露宿者案代表警員被告 大狀曾任同類案法官申退出
露宿者案代表警員被告 大狀曾任同類案法官申退出
野豬闖港大 漁署：已人道處理
野豬闖港大 漁署：已人道處理
西灣河腹中槍周柏均上周起腹痛 還押犯入院未上庭 家屬律師不知詳情
西灣河腹中槍周柏均上周起腹痛 還押犯入院未上庭 家屬律師不知詳情
尖沙嘴暴動8人罪成 官：有備而來非路過
尖沙嘴暴動8人罪成 官：有備而來非路過
羅健熙等涉集結 11‧30裁決
羅健熙等涉集結 11‧30裁決
參與堵路 中環三罷兩被告認集結
參與堵路 中環三罷兩被告認集結
小學教師墮樓案 被炒校長索償860萬交高院審
小學教師墮樓案 被炒校長索償860萬交高院審
科大前學者涉詐騙遭通緝 瞞擁供應商權益 誘校方採購400萬元
科大前學者涉詐騙遭通緝 瞞擁供應商權益 誘校方採購400萬元
盜梁振英子帳戶案 地勤認不實取電腦否認妨司法
盜梁振英子帳戶案 地勤認不實取電腦否認妨司法
15歲女生校園墮斃
15歲女生校園墮斃
大灣區GBA新聞：廣州第三輪賣地成交479億 年內新高 18幅賣出15 九成底價成交 國企接恒大球場地
大灣區GBA新聞：廣州第三輪賣地成交479億 年內新高 18幅賣出15 九成底價成交 國企接恒大球場地
灣區手記：Morning Call ／文：尚東美
灣區手記：Morning Call ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】陳皓桓、羊村案5人放監 友好迎接
【Emily】陳皓桓、羊村案5人放監 友好迎接
【Emily】開心指數升 惟多咗人抑鬱
【Emily】開心指數升 惟多咗人抑鬱
【Emily】百萬行復辦 11‧20踏足將軍澳跨灣連接路
【Emily】百萬行復辦 11‧20踏足將軍澳跨灣連接路
【Emily】大南瓜登陸M+ 草間彌生展門票周四開售
【Emily】大南瓜登陸M+ 草間彌生展門票周四開售
【Emily】梵高家鄉推NFT 籌款保育文化遺產
【Emily】梵高家鄉推NFT 籌款保育文化遺產
【Emily】接43投訴冒認廉記 專員拍片篤爆騙徒
【Emily】接43投訴冒認廉記 專員拍片篤爆騙徒