即時繁殖率重上1 現XBB.1亞系變種 放寬後入境陽性升 專家料多屬輕症

本港昨公布多4874宗陽性個案，4478宗屬本地感染。至於兩宗帶新變異株的輸入個案，分別為涉BA.2.75.2的32歲女子，她9月23日從新加坡抵港，以及涉XBB.1的50歲女子，她9月25日從美國抵港，兩人均於9月27日檢測陽性、沒有病徵。

潘烈文：XBB.1未見致更多重症

潘烈文向本報稱，XBB.1傳播力較強，新加坡近日三成個案帶該病毒株，惟重症、死亡個案未有大幅上升，估算病毒「毒性」與本港流行的病毒株無異，接種現有疫苗產生T細胞反應仍有效防重症，籲市民毋須恐慌。潘補充，日後必然會出現更多病毒株，提醒市民應關注有否增加重症、死亡風險，而非有否令陽性數字上升。

理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒則稱，XBB.1由BA.2.10的譜系及BA.2.75的譜系混合而成，傳播速度較快，但暫未有足夠數據反映實際傳播速度。他指出，本港應密切關注新病毒株會否令海外地區重症率飈升，不應被病毒株影響復常和放寬入境限制的進度。

何栢良指重症數下降可「0+0」

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》稱，病毒會循變弱方向發展，料打針後感染新病毒株將症狀輕微，而本港重症數字正拾級而下，認為本港絕對有條件推動「0+0」。

本港自9月26日實施「0+3」，據本報計算，新安排首周約3.9萬人經機場入境，同期有1643宗輸入個案，即機場入境者陽性率約為4.18%；而本月4日至10日有約5萬人經機場入境，共有2326宗輸入個案，機場入境者陽性率約4.64%。而實施「0+3」前兩周，機場入境者陽性率分別為2.88%及3.75%。

有參與新冠病毒研究的薛達昨向本報稱，本港現有足夠混合免疫，重症、死亡數字較陽性個案更值得關注。他認為外遊者已接種疫苗、身體狀况「一定不差」，相信只有極少屬重症，大部分毋須接觸本地醫療系統，「如果要擔心3%至4%嘅分別，其實好荒謬」。

在「0+3」實施前兩周，機場檢測陽性個案佔當日輸入個案約兩成半至五成半，「0+3」生效後則維持在四成半至六成半。薛達估計，政府以快測陰性取代登機前核酸檢測要求，導致更多病毒量低、復陽且不具傳染性的入境者抵港，質疑輸入個案對醫療負擔構成的壓力不大，加上外防措施無法完全攔截輸入個案，反問「點解仲要『0+3』？」

薛達又認為本港放寬入境安排、社交距離措施後，個案升跌屬正常。翻查資料，單日新增重症個案過去一個多月呈跌勢，單日死亡數字則維持平穩，介乎3至23宗（見圖）。

另醫管局公布，九龍西醫院聯網總監羅振邦檢測陽性，正按指引隔離。

明報記者

（新冠疫情）