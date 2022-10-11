「譴責佩洛西竄訪」引負評潮 何安達：考慮政治忠誠非民意

【明報專訊】除醫衛局長盧寵茂，本報亦重點分析政務司長陳國基、財政司長陳茂波、律政司長林定國3名司長，以及保安局長鄧炳強的網上輿情，其中鄧炳強的正評比例最高，有44%，比特首李家超的正評佔比（21%）高逾倍。新政府上任後連番就政治事件表態，但大數據顯示此舉引起網上輿情反彈，其中各官員8月初譴責美國眾議院議長佩洛西「竄訪台灣」，數據顯示3名司長及鄧炳強負評急升，數目更是上任首3個月之中最多。
新政府銳意迅速回應社會關注，但非每次都獲正面迴響。佩洛西8月2日晚抵達台灣展開行程，李家超與一眾問責官員當晚先後發稿譴責她訪台，激起負面輿論。李家超與陳國基、陳茂波、林定國、鄧炳強的負評高峰均是8月3日。觀察當日留言，負評均以揶揄為主，質疑外交事務非香港自治範圍，亦有網民諷刺政府官員干預美國內政。
林定國雖未如其他官員般經常落區及出席公開活動，但其網上討論度亦在前列，負評比例亦近七成，不少與他回應外國制裁和司法事務相關。美國國會委員會7月建議美國政府考慮制裁多名處理《港區國安法》案件的檢控官，林7月17日開腔反駁委員會做法「橫蠻無理」，如同動畫《多啦A夢》的技安（現名胖虎），林負評數目隨之急增，當中不少是諷刺和揶揄他的回應。
鄧炳強44%正評 羅永聰：多粉絲
對於政府官員就政治事件表態引來負評，曾任特首辦新聞統籌專員的何安達認為，這些舉動背後考慮是政治因素為主，「政治表態無得講，我想民意不是他們的考慮，那些（行動）是政治忠誠度」。他認為，政府在政治議題未能扭轉輿情，應透過改善民生議題爭取支持。
在本報重點分析的5名司局長中，保安局長鄧炳強正評比例最高，其facebook專頁於7月12日開設，至昨晚約1.2萬人讚好。公共事務顧問羅永聰認為，鄧正評較多主要是個人因素，因鄧活躍於社交平台，擁不少「粉絲」，自然獲較多正評。何安達則認為，鄧主責保安事務，由於《港區國安法》已實施，較少網民負評相關議題。
楊潤雄互動量第二 料多關鏡騷非本人
綜觀21名司局長（不計特首李家超）7月1日至9月30日網上輿情，文體旅局長楊潤雄互動量排第二。慧科訊業時事分析顧問黃潔慧指出，楊潤雄負責跟進MIRROR演唱會事故，大量互動及關注度均與意外相關，部分留言和互動可能僅針對事故本身，而非楊或其行動。她亦稱，楊過去任教育局長時發言「穩陣」，較少在網上引起大量負評。