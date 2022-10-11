「譴責佩洛西竄訪」引負評潮 何安達：考慮政治忠誠非民意

林定國雖未如其他官員般經常落區及出席公開活動，但其網上討論度亦在前列，負評比例亦近七成，不少與他回應外國制裁和司法事務相關。美國國會委員會7月建議美國政府考慮制裁多名處理《港區國安法》案件的檢控官，林7月17日開腔反駁委員會做法「橫蠻無理」，如同動畫《多啦A夢》的技安（現名胖虎），林負評數目隨之急增，當中不少是諷刺和揶揄他的回應。

鄧炳強44%正評 羅永聰：多粉絲

對於政府官員就政治事件表態引來負評，曾任特首辦新聞統籌專員的何安達認為，這些舉動背後考慮是政治因素為主，「政治表態無得講，我想民意不是他們的考慮，那些（行動）是政治忠誠度」。他認為，政府在政治議題未能扭轉輿情，應透過改善民生議題爭取支持。

在本報重點分析的5名司局長中，保安局長鄧炳強正評比例最高，其facebook專頁於7月12日開設，至昨晚約1.2萬人讚好。公共事務顧問羅永聰認為，鄧正評較多主要是個人因素，因鄧活躍於社交平台，擁不少「粉絲」，自然獲較多正評。何安達則認為，鄧主責保安事務，由於《港區國安法》已實施，較少網民負評相關議題。

楊潤雄互動量第二 料多關鏡騷非本人

綜觀21名司局長（不計特首李家超）7月1日至9月30日網上輿情，文體旅局長楊潤雄互動量排第二。慧科訊業時事分析顧問黃潔慧指出，楊潤雄負責跟進MIRROR演唱會事故，大量互動及關注度均與意外相關，部分留言和互動可能僅針對事故本身，而非楊或其行動。她亦稱，楊過去任教育局長時發言「穩陣」，較少在網上引起大量負評。