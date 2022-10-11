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疫策主導網輿 盧寵茂負評量冠司局 涉疫苗、安心、黃碼留言七成負面 與傳媒帖文差距大

【明報專訊】新政府上任至今約100日，本報以大數據分析特首李家超與新班子網上輿情，繼昨日報道李家超輿情表現，今日報道司局長網上人氣。新冠疫情持續近3年，疫情仍主導網絡輿論，21名司局長中，醫衛局長盧寵茂帖文量和互動量拋離其他司局長（見表）。近11萬則關於盧寵茂的留言中，8.3萬屬負面留言，是各司局長最多。本報深入分析同時提及盧寵茂與疫情的「帖文」及「留言」，關於「通關」和「疫苗」的留言負評比例逾六成，針對「安心出行」、「黃碼」的負評比例更達74%。

明報記者 鄭啟智

本報與慧科訊業及黃潔慧策略溝通工作室合作分析網上輿情，由慧科提供數據再經本報分析。在108,758則關於盧寵茂的留言中，82,988則是負面留言，達76%，比例較特首李家超的73%更高，另21,597則（20%）留言是正面，其餘4173則屬中性。

關於盧寵茂的1.4萬篇帖文及文章和近11萬則留言中，本報深入分析關於「通關」、「疫苗」和「安心出行」、「黃碼」，發現傳媒報道與網上輿情的取態出現頗大落差（見圖2）。針對新冠疫苗，來自傳媒報道及帖文正面比例為46%，而留言69%負面。就通關議題，傳媒報道及帖文屬正面有53%，留言則64%負面。落差最大是「安心出行」或「黃碼」議題，傳媒報道及帖文屬正面的有64%，反之留言22%屬正面，74%負評。

呂秉權：傳媒偏向主旋律

浸大新聞系高級講師呂秉權認為，數據反映現時本港傳媒生態的報道方針偏向主旋律。他稱，儘管疫情未直接牽涉國家安全，惟並非單純醫療衛生或民生議題，背後涉及意識形態之爭和內地因素，例如「清零」與否。他說，從中央角度在危急情况時，傳媒首要支持政府，監督政府僅次要職能。

分析盧寵茂的正負評走向，其負評數目於7月11日急升，大部分針對他交代「安心出行」實名制與「紅、黃碼」安排，另外其負評於9月17日也明顯增加，主要回應他當時稱正積極考慮放寬入境檢疫期至「0+7」。

黃潔慧：安心、紅黃碼負評多粗口 或因感牴觸核心價值

檢視今次研究原始數據的慧科訊業時事分析顧問黃潔慧說，特首與各官員的負評和關鍵字大多與疫情相關，反映疫情仍主導網上輿情，其中以通關最受關注。針對盧寵茂網上輿情，黃潔慧說網民對「安心出行」實名制及「紅、黃碼」的不滿程度明顯較高，負評出現大量粗口，有人質疑監控，部分人甚至稱要移民。她分析「紅、黃碼」令部分市民認為與核心價值有牴觸，激起負面輿論。至於通關，她稱負評僅質疑政府遲遲未放寬，認為普遍市民憧憬盡快復常，不滿程度未至於很強烈。

議員促以數據解釋未能鬆綁 增認受

立法會議員江玉歡表示，近月大量市民在她的facebook留言表達對防疫政策不滿，趨勢與今次數據類似。她說，市民對防疫政策已累積一定怨氣，政府對民情反應較慢，冀當局以實際數據交代為何未能放寬防疫，讓市民得知「哪裏是盡頭」，增加防疫政策認受。「（政府）要我們同坐一條船，你都要告訴我隻船向左或向右和為什麼。」

對於「安心出行」及「黃碼」負評比例較高，新思維立法會議員狄志遠認為社會對「安心出行」開始出現不滿，因現時接種率已很高，在商場等處所幾乎無人使用程式，令人質疑政策沒實際作用甚至擾民。

中大新聞與傳播學院教授李立峯回應大數據分析稱，網絡輿情以負面為主屬正常現象，通常持強烈意見的市民才會主動留言。

今次報道分析的大數據，來自facebook、Instagram、討論區等社交平台及新聞媒體網站，資料蒐集期由7月1日至9月30日，分別包括逾6.5萬篇及逾35.5萬則提及特首李家超與司局長的帖文及網絡留言。留言屬正或負評，由慧科「多通道卷積神經網絡模型」文本情感分析判定，模型同時使用詞彙和字符從多維度分析語意，通過深度學習和自然語言處理技術，判斷文本的正、負面情感傾向，給予概率得分，亦會考慮語境。系統反覆深讀逾34萬項數據，包含1300萬個字詞，正負面及中性3分類的整體準確率為80%。

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