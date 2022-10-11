灣區手記：Morning Call ／文：尚東美

之所以說澳門隔離較佳，與隔離酒店安排有很大關係。根據當地現行政策，有兩間指定酒店是專門供港人隔離7天，對比起深圳隔離「抽盲盒」，住什麼酒店純粹靠運氣，能夠預先知道自己足不出戶7天的生活環境，當然比較放心。但也不得不承認一分錢一分貨，澳門兩間隔離酒店的價格，是等同於深圳最高檔隔離酒店的水平，如果成本是首要考量的話，那麼深圳還是比較適合。

至於隔離體驗，其實分別不算太大，同樣的三餐供應，固定日子會有防疫人員敲門做核酸；有些許不同的是，澳門防疫人員會再三強調拉低的口罩仍要遮蓋嘴巴。第四天時收到酒店送來的心意禮物：澳門特色小甜點。說穿了就是葡撻。

真要說最大分別的話，筆者今次下榻的澳門隔離酒店，會很「貼心」地在送上三餐之後，前台還會致電到房間提醒你餐飲已到，可以開門拿取。貼心是貼心，只不過酒店入住人數眾多，有時候派餐過了近一小時才會收到這通溫馨提示，拿着話筒望望枱上已經吃得空空如也的飯盒，真的想告訴對方，不單拿了，而且吃光了。

回頭心想，可能7天的隔離會覺得這通電話有點多餘，但如果以前一個人隔離14天，能聽一聽別人的聲音，其實也是一種情緒的安慰。只不過最不感到安慰是，早餐打電話來提醒，豈不等於變相令習慣了晚睡遲起的筆者，每天都要大清早被Morning Call。

文：尚東美