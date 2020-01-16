大灣區GBA新聞：廣州第三輪賣地成交479億 年內新高 18幅賣出15 九成底價成交 國企接恒大球場地

明報記者 陳子凌

除越秀區 全市10區有地叫售

是次賣地原本共推出20幅，為今年最多，但日前有兩幅因故抽起。雖然如此，18幅地的總建築面積374.2萬平方米，總起拍價518.1億元，無論從建築面積與總起拍價而言仍創本年新高。其中位於荔灣區芳村大道南以東的地皮，佔地面積約40萬平方米，以底價187.6億元成交，是廣州近十年總價最貴的超級地王，在廣州賣地歷史上，僅次於2010年以255億元成交的亞運城。

本輪賣地可謂「應拍盡拍」，除了越秀區外，廣州其餘十區均有土地推出，其中南沙推出3幅；海珠、花都、荔灣、天河、白雲、番禺分別有2幅，黃埔、增城、從化各1幅。事實上，經歷去年下半年樓市降溫，廣州推出地皮數量持續減少，其中去年三次賣地分別為48幅、48幅及17幅，而今年首兩輪賣地是18幅和14幅，到第三輪地皮數才回升至18幅。

續採「限溢價+搖號」拍賣 取消中間「競自持」

此外，今次繼續採用「限溢價+搖號」方式拍賣，取消中間「競自持（以自持項目住房比例高低為競投條件）」環節，中國房地產信息綜合服務平台克而瑞廣佛區域首席分析師肖文曉表示，此舉既能平抑地價，也為開發商留下更多市場空間，加上今次推出的中心區優質地皮較多，可見廣州希望提高民營地產商的積極性。

從結果來看，這一輪賣地民企熱度仍未恢復，除了溢價成交僅兩幅之外，成功投地的房企仍然是以國資為主導，包括保利發展、中鐵建等。以荔灣區芳村大道的地王為例，最終是由中信泰富和中船聯手底價投得。

值得注意是，今次還有3幅反映行業不振之下，地產商退還給廣州市規劃和自然資源局的用地。這3幅地皮均於2020年賣出，分別是原本由華夏幸福以68.4億元拿下的荔灣區新隆沙地皮、富力（2777）以11.2億元投得的花都區中軸線地皮，和中國恒大花了68億元買下的番禺區謝村地皮，不過富力的地皮在日前因故抽起。

恒大球場地競投者須再投44億建設

而謝村地皮則最受市場關注。資料顯示，該地皮原本用作恒大足球項目，佔地面積達49.9萬平方米，用來建設專業足球場項目的土地面積約15萬平方米。不過因恒大面對整體流動性危機，足球場項目已停工近一年，今年8月，恒大與市政府簽訂解除協議退還土地，拿回55.2億元的出讓金退款。

今次謝村地皮再拍賣，性質已變為商住用地，起拍價31.55億元，佔地面積擴大至57.77萬平方米，不過據要求，競投者還須無償興建總投資額達65億元的體育用地，雖然其中20.92億元已投資建設，但競投者還需要再投入44.08億元。最終這幅地由今年3月盛傳會出手協助恒大債務重組的國企廣州城投，在無對手情况下底價競得；至於華夏幸福的地皮則同樣以底價成交，易手予潤地（1109）。