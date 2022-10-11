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港聞二

露宿者案代表警員被告 大狀曾任同類案法官申退出

【明報專訊】2020年2月，警方在深水埗通州街公園掃蕩，警員涉嫌遮蓋閉路電視鏡頭、砸爛露宿者家當，並在記事冊誣衊露宿者藏毒等。涉案8名警員被控作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為等罪，案件原定昨日在區域法院開審，由於法援署需時為被告委派另一法律代表，案件重新排期審訊。庭上透露，一名辯方大律師曾以法官身分審理涉案露宿者的販毒案件，為了公平審訊，該大律師申請退出審訊。

本案控方證人涉該販毒案

8名被告為男警郭展昇（30歲）、男警韓廷光（29歲）、男警梁飛鵬（29歲）、女警龐雋詩（29歲）、男警長林華嘉（44歲）、男警莫志成（25歲）、女警尹栢詩（25歲）及男警陳守業（27歲）。案件昨移師至西九龍裁判法院處理，次被告韓廷光因確診新冠病毒，昨早缺席聆訊。

代表首被告郭展昇的大律師鍾偉強甫開庭表示，本案控方證人、越南籍男子阮文山另涉販毒案，他曾以區院法官身分審理該案，可能獲取了不必要的資訊，影響審訊公平性。鍾偉強稱，為了遵守大律師公會《行為守則》（Bar Code）及避免證人感覺尷尬，申請退出本案審訊，以待法援署委派另一名法律代表。

控方不反對鍾偉強的申請，區院法官張潔宜遂將案押後至11月24日再訊，屆時將重新訂下審期。

【案件編號：DCCC 123/21】

相關字詞﹕區域法院 露宿者 意圖妨礙司法公正 警員犯法 通州街公園 深水埗

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