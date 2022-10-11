露宿者案代表警員被告 大狀曾任同類案法官申退出

本案控方證人涉該販毒案

8名被告為男警郭展昇（30歲）、男警韓廷光（29歲）、男警梁飛鵬（29歲）、女警龐雋詩（29歲）、男警長林華嘉（44歲）、男警莫志成（25歲）、女警尹栢詩（25歲）及男警陳守業（27歲）。案件昨移師至西九龍裁判法院處理，次被告韓廷光因確診新冠病毒，昨早缺席聆訊。

代表首被告郭展昇的大律師鍾偉強甫開庭表示，本案控方證人、越南籍男子阮文山另涉販毒案，他曾以區院法官身分審理該案，可能獲取了不必要的資訊，影響審訊公平性。鍾偉強稱，為了遵守大律師公會《行為守則》（Bar Code）及避免證人感覺尷尬，申請退出本案審訊，以待法援署委派另一名法律代表。

控方不反對鍾偉強的申請，區院法官張潔宜遂將案押後至11月24日再訊，屆時將重新訂下審期。

【案件編號：DCCC 123/21】