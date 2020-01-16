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團體：北都快熟棕地433頃 約百頃閒置促優先發展 勿強推明日大嶼

【明報專訊】規劃署於2017年研究發現，本港閒置棕地面積約165公頃，惟綠色和平聯同本土研究社的研究結果顯示，北部都會區範圍內約有433公頃具發展潛力的「快熟棕地」，當中約100公頃無任何作業，最長已閒置14年，倘政府優先以低密度發展區內約一半棕地，估計可建約10.8萬個住宅單位，部分閒置棕地最快4年可變熟地。團體建議優先發展棕地建屋，以及制訂短期棕地發展計劃；並指勿捨易取難，例如開發郊野公園或推展「明日大嶼」計劃。

發展局：區內棕地陸續發展 續推人工島

發展局昨晚回覆稱，北部都會區內棕地相當部分將會陸續發展，已被多項政府及私人發展計劃所涵蓋，或已被納入發展研究，例如元朗第三期發展增加發展規模檢討研究，新田/落馬洲發展樞紐研究的經修訂範圍，流浮山、尖鼻嘴及白泥地區的土地用途檢討等。

發展局又稱，增加土地供應，滿足房屋及經濟發展需求，必須多管齊下，中部水域人工島是香港整體土地供應策略重要一環，政府會繼續致力推進這個重要的發展項目。

綠色和平聯同本研社昨發布《快熟棕地：北部都會區具發展潛力的棕地研究》，透過翻查2022年的衛星圖片及實地考察，分析北都範圍內棕地，並按4項準則，包括距離主要交通幹道約10分鐘車程、已開展或擬議的發展計劃邊界外的1公里範圍內、面積兩公頃或以上，以及現時仍未被納入任何發展計劃等，從而篩選出適合作短中期發展的「快熟棕地」，包括洪水橋以南的相連棕地，佔地約108公頃；其他包括錦田南（44公頃）、元朗南（80公頃）以及新田/落馬洲（70公頃）等，各區閒置棕地由0.9公頃至19公頃不等。

團體指部分棕地「曬太陽」多年，無任何作業，政府收回這些棕地，能省卻清拆及重置等程序，可進一步縮短前期工程的時間，估計由「生地」變「熟地」只需4至5年。

指部分棕地「生變熟」只需四五年

團體舉例稱，錦田新潭路以東及沙埔村一帶共有49公頃棕地，當中約21公頃是閒置，其中一幅佔地約5公頃的棕地位於長春新村，閒置最長達14年。本研社研究員張嘉敏稱，城規會自1998年起已接獲發展商改劃申請，於當地興建住宅，其間再接獲多次申請放寬高度及可建伙數等。她又指該地於2008年被鏟平，至今仍閒置，未有發展，變相拖慢房屋供應。其他閒置多年的棕地還包括錦田水尾村、元朗南的白沙村等（見表）。

綠色和平資深項目主任陳可淳促請政府下周發表的《施政報告》，訂立任期內發展棕地具體目標及關鍵績效指標（KPI） ，包括將「快熟棕地」變成熟地，制訂發展路線圖等，以及制訂重置本地工業的政策。她認為優先發展棕地建屋，毋須浪費資源強推明日大嶼及展開郊野邊陲研究。

相關字詞﹕本土研究社 綠色和平 發展局 棕地 北部都會區

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