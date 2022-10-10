「詫異」政府購二價疫苗 劉宇隆：料抵港時BA.5已不流行

復必泰二價疫苗的申請將待政府完成審核相關資料後，交予新冠疫苗顧問專家委員會審視。

身兼委員會成員的劉宇隆昨向本報稱，對於政府採購二價疫苗感到詫異，質疑藥廠未有足夠數據顯示相關疫苗成效。他認為Omicron變種速度遠較研發新疫苗快，估計在相關二價疫苗抵港時，本地流行的已非BA.5，強調不論接種3劑科興抑或復必泰初代疫苗，仍可誘發身體T細胞反應，減少感染Omicron不同亞系後的重症和死亡風險。

藥劑師學會調查：6％人已打4針

香港醫院藥劑師學會於今年8至9月訪問506人，發現只有6%受訪者已打第四針。學會會長崔俊明稱，不少人認為打3針已足夠，亦有人因接種疫苗後生活未能復常而不願打第四針，他估計本港或跟隨新加坡步伐，在明年農曆新年前爆發新一波疫情，復必泰二價疫苗未必趕及讓市民接種，呼籲市民盡快接種第三和第四針初代疫苗。劉宇隆則認為，一般市民只要接種3劑初代疫苗，即使未來冬季爆發新一波疫情，風險亦不大。

（新冠疫情）