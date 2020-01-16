BA.2.75倘爆 許樹昌：料輕症居多 稱口服藥仍有效 港大杜啟泓指「免疫逃逸」不算很強

高拔陞指BA.2.75.2更具傳播力

崔俊明稱抗體藥Evusheld效減

本港昨日新公布4890宗新冠個案，4562宗屬本地感染。高拔陞昨於無綫電視《講清講楚》稱，BA.2.75在部分國家已成主流，其分支BA.2.75.2亦更具免疫逃逸和傳播力，另引述外國數據稱，初步顯示BA.2.75致危重比例與BA.5相若。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨向本報引述多個海外研究稱，BA.2.75免疫逃逸較BA.5弱，料與該變異株沒出現L452R和F486V變異基因有關；他參照新加坡情况估計，BA.2.75或BA.2.75.2即使在港引起爆發，始終會輕症多、重症少，強調初代疫苗仍有效減低重症和死亡風險。許亦引述海外研究稱，兩款口服藥仍對BA.2.75有效，並從相關藥物原理推斷，病毒棘突蛋白轉變理論上亦不會影響成效，估計亦對BA.2.75.2有效。

倡購另一抗體藥供免疫力弱者

現時醫管局會向接受骨髓或器官移植、罹患血液腫瘤疾病等免疫力弱者，注射抗體藥劑製品「Evusheld」，以預防感染新冠。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明昨稱，外國初步數據顯示Evusheld對BA.2.75.2效用降低，只剩另一種抗體藥劑製品Bebtelovimab對該變異株效用較佳。許樹昌亦建議可購入後者以備不時之需，估計採購難度不大。

港大醫學院微生物學系系主任及臨牀副教授杜啟泓昨日出席一個講座後稱，暫難估計哪種變異株會引發下一波疫情，其團隊最近檢驗血清亦發現，BA.2.75免疫逃逸不算很強。問及應否採購更多抗體藥劑製品應對BA.2.75.2，他稱抗體藥劑製品成效顯著，「永遠都值得引入」，強調應加快購入。

醫管局回覆稱，公立醫院已為約190名病人注射Evusheld，由於病人免疫力會隨先前接受移植或療程時間而慢慢回復，故不一定要使用該藥。局方稱正持續採購長效抗體組合供病人使用，專家會持續監察藥物療效，亦會留意疫情變化、臨牀醫療和科研實證的最新發展，參考各地最新數據，適時購入和儲備合適藥物。

特首辦謝振中快測陽性

另外，特首辦昨晚出稿，稱傳訊秘書快測呈陽性；該職位由警方調職特首辦的謝振中出任。新聞稿續稱，特首李家超的快測結果呈陰性。另外，政務司長陳國基昨在社交專頁稱，「0+3」入境限制是目前最恰當安排，強調政府決定調整任何防控措施前，必定審慎平衡各方因素，冀在復常路上不走回頭路，在合適時候推出合適措施。

明報記者

（新冠疫情）