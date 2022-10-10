政府擬改善23碼頭 3將完工7獲撥款

至於萬角嘴碼頭與另外3個碼頭，包括索罟灣二號碼頭 、坪洲公眾碼頭、長洲西灣碼頭，政府剛於上月就4個項目諮詢離島區區議會及繼續推展設計工作。

守護大嶼質疑二澳新碼頭無必要

土拓署：獲持份者普遍支持

守護大嶼聯盟指出，首階段計劃的二澳碼頭情况與萬角嘴碼頭相似，例如二澳幾乎無村民居住，惟近年當地復耕種米，部分行山徑屬私人土地，若一旦「封村」，部分道路可能受阻。聯盟又指，二澳屬鳳凰徑第7段，由大澳至狗嶺涌，全程約3小時，當中由大澳步行至二澳只需約45分鐘，相信一般行山人士不會在中途乘渡輪離開，質疑是否有必要興建新碼頭。

土木工程拓展署解釋，二澳碼頭於1963年前由當地村民興建，主要使用者為村民及行山人士。現時該碼頭細小狹窄、設計簡陋，只有一個靠泊位，加上結構老化，在低潮時碼頭泊位水深不足，船難以靠泊，村民曾多次要求政府改善碼頭，政府經研究後認同有需要在鄰近地方建設新碼頭，以便市民和遊人來往二澳及附近郊遊景點。該署稱，擬議二澳碼頭的改善工程已獲各方持份者普遍支持，今年7月獲立法會通過撥款，工程已於8月展開，為期30個月。