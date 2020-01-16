獲公帑改建 萬角嘴碼頭封公家路 附近土地被一業主收購 團體議員質疑如補貼「私家」碼頭

明報記者 馬耀森

30萬呎地擬申發展海洋保育中心

城規會去年1月公布梅窩北的發展審批地區草圖，其後收到的其中一份申述意見由「萬角嘴居民協會」提交，指萬角嘴約30萬平方呎土地，自1988年起由「方達投資有限公司」持有至今，業主意向將土地改為「政府、機構或社區」用地，把萬角嘴村發展成為海洋生態教育中心。守護大嶼聯盟召集人謝世傑指出，聯盟其後透過土地查冊發現，該公司收購萬角嘴的土地涉及近60個地段，他認為大部分土地均被收購，包括海邊被劃為「海岸保護區」土地，反映當地村民已放棄業權。

聯盟去年2月前往萬角嘴村，但村口行人路加裝鐵閘，未能通過，後來聯盟亦收到不少行山人士表示未能通過。謝世傑稱，政府計劃為當地碼頭做改善工程，但碼頭被私人土地包圍，業權人隨時可以封村，市民無法從陸路通往碼頭，相反從海路到達碼頭後，亦未能沿行山徑前往梅窩，認為政府為碼頭做改善工程，變相是以公帑興建私人碼頭，市民難以享用。

受託管地 居民協會：裝閘免山客闖入

本報記者上月27日於梅窩步行約1小時前往萬角嘴，發現該村行人路的鐵閘鎖上，不能通過，貼入告示牌「私人地方 不得擅進」，亦未見有村民出入；村內大部分土地被鐵絲網圍封，記者嘗試從其他途徑前往碼頭但不成功。

資料顯示，方達投資公司董事為資深投資者湯君明，他本身亦是科達地產主席。萬角嘴居民協會代表江軍彤接受本報查詢時稱，湯君明收購該村土地後，委託村民管理，並可繼續居住及耕種，但新冠疫情期間到訪的行山人士增加，部分人闖入私人土地範圍及破壞農作物，故在通道加裝鐵閘。江又透露，方達投資擬向城規會申請將部分土地改劃用途，以發展海洋保育中心，但暫未有時間表，強調會開放村內道路予公眾使用。

區議員質疑政府文件未提土地被買

離島區議會上月19日曾開會討論萬角嘴碼頭改善工程，會上多名議員表示支持，有議員指現有碼頭於1960年代由村民自行興建，近年日久失修、水深不足，船難泊岸，擔心行山人士若遇意外會延誤救援，又指村民離開是因交通不便，改善碼頭有助鼓勵村民回村生活。離島區議員郭平接受本報查詢時，質疑政府向區議會提交工程計劃時，未提及大部分土地已被收購，認為工程變相為私人公司興建碼頭，有利益衝突之嫌，「如未能妥善解決（封村）問題，會投反對票」。

土拓署：業主開路方申撥款動工

土木工程拓展署回覆稱，該署去年5月委託顧問公司就改善萬角嘴碼頭項目進行工程可行性研究，預計今年底完成。該署稱，知悉部分連接碼頭的鄉村通道屬私人土地，由於疫情關係，村民早前臨時阻擋通道以避免遊人到訪，最近疫情緩和，經鄉事委員會協調後，「有關通道經已回復原狀及供公眾使用」。該署又指，目前擬議改善萬角嘴碼頭的工程項目只在規劃階段，該署及民政事務總署會繼續與相關人士商討，並在取得相關土地業權人就開放通道予公眾使用的同意書後，才會向立法會申請撥款展開工程。