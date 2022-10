部分反對者申述原因：「我要打波」「我是會員」

香港哥爾夫球會曾呼籲會員和高球界入紙申述反對建屋計劃,是次申述中亦不乏自稱高球愛好者,一些人在理由一欄填寫「我要打波」,亦有人反對的原因是「舊場是我在香港最喜歡的球場」;有申述者稱任職貿易公司,雖非球會成員,但常與朋友到訪球場,故反對計劃。

有稱70年代起見證鄉地變動物生境

有人則直接在理由一欄填寫「I am a member of the HKGC(我是香港哥爾夫球會會員)」,另有自稱72歲會員的人稱,自1974年起大部分周末均在高球場打球,見證球場由鄉野地方演變成今天吸引很多野生動物的環境,有如米埔自然保護區。

另有反對的申述人認為,提出收回高球場的組織有濃厚政治色彩,「對高爾夫球場內多座古蹟視而不見,明顯另有所圖……有些別有用心之徒卻故意籍(藉)此製造階級矛盾,這種企圖必須制止不能縱容」。該份申述亦有重複,有5名申述人提交內容字眼完全一樣的申述。

有反對者以英文填寫申述,形容上屆政府軟弱,受民主黨擺佈,如今該黨部分領袖已淪為階下囚,政府不應跟隨其建議。