反高球場建屋申述 440份一式一樣 城規暫收6791份意見 「聆聽會」按例每人可發言10分鐘

明報記者 曾偉龍

倘一成人現身 會議料需逾百小時

本報記者查閱城規會就粉嶺高球場改劃收到的6791份申述，未計及本月21日前收到的意見，以每人10分鐘申述時間計算，「聆聽會議」將需時1132小時，即連續開會47天才能完成；如有一成人親身發言，會議亦將超過100小時。

在城規會收到的申述中，有14份「支持」發展，並未有重複格式情况。申述人支持發展的理據包括可推動社區發展、解決住屋問題，以及現有方案已平衡增加房屋和保育。

6501反對 440份同稱推動北都時亦要保育

在6501份反對擬議公營房屋發展的申述中，有約440名申述人的約150字申述內容完全相同，該批申述人提出3點理由反對高球場建屋，指香港推動北部都會區、創科和房屋時，亦要做好保育；不應破壞富有歷史價值和優美得體的高球場，反而需更積極擴展球場設施；香港需要有更前瞻的整體和綜合發展計劃，斷斷續續的規劃只會窒礙香港成為世界一流的國際大都會。

另有數款申述亦有字眼完全或大部分相同的情况，分別涉及數名至約10名申述人，包括質疑房屋發展對當地交通、生態和文物等影響。另有大量手寫申述的簡短意見重複，例如僅填寫反對原因是「交通」、「交通問題」、「風水」和「環保」等，亦有很多申述僅表達反對，未有列明理由。

學者詹志勇丁新豹商界李民橋等反對

反對的申述者中不乏商界知名人物，包括賽馬會副主席李家祥、廠商會常務會董王象志、東亞銀行聯席行政總裁李民橋和匯豐銀行環球銀行副主席劉哲寧等；美聯集團以集團名義申述；由立法會議員吳永嘉擔任榮譽主席的國際可持續發展學院亦以機構名義入紙反對。

教育大學地理及環境科學研究講座教授詹志勇和中文大學歷史系客席教授丁新豹亦表明反對建屋。詹志勇不認同擬議發展範圍內北面的分區1生態價值較低，指球場有不可取代的自然和文化價值，擬議建屋計劃將帶來延伸性和持續的環境傷害。丁新豹認為，高球場是一個「活古蹟」，若拿走球場一部分建屋，將造成歷史遺憾。

哥爾夫球會：城規就諮詢工作有既定程序

香港哥爾夫球會回覆，城規會就項目諮詢工作有既定程序，球會將繼續按有關程序跟進。

規劃署回覆，無論申述人內容是否重複或用字完全一樣，所有符合城規會規劃指引規定而提交的申述或意見均為有效，有關人士有權親自或授權代表出席會議和作口頭陳述，而為確保聆聽會有效率進行，每人陳述時間最多為10分鐘。

城規會委員：不少申述人不會親身申述

城規會委員何鉅業表示，每名申述人和提意見者均有發言權，若有大量人親身申述，會議便會延長，「勤力些，開多些會」，而就近期經驗，不少申述人提交文字申述後便不會親身申述，而標準化意見一般由同一批人統籌，故很多情况下會委託一個代表親身申述。城規會仍在收集意見，單計申述已近6800份，何鉅業稱，今次申述人背景與過去個案不盡相同，亦難估計有多少人親身申述，難料申述會長度。

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