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2022年10月10日星期一
港聞二
反高球場建屋申述 440份一式一樣 城規暫收6791份意見 「聆聽會」按例每人可發言10分鐘
部分反對者申述原因：「我要打波」「我是會員」
獲公帑改建 萬角嘴碼頭封公家路 附近土地被一業主收購 團體議員質疑如補貼「私家」碼頭
政府擬改善23碼頭 3將完工7獲撥款
BA.2.75倘爆 許樹昌：料輕症居多 稱口服藥仍有效 港大杜啟泓指「免疫逃逸」不算很強
「詫異」政府購二價疫苗 劉宇隆：料抵港時BA.5已不流行
遙距醫療逾4.5萬人次 醫局研擴至大澳梅窩
電騙兩板斧 騙款450萬 警破集團 拘3學生跑腿
藍地擬收地建公營屋 冰廠車房盼覓地重置
兼善里宣布重建 一成租戶被加租
黑漢夜行大角嘴 4煞刀棍施襲
中年漢風琴坑失足 撼礁石墮海
大灣區GBA新聞：港青二創港片 拍灣區公民教育微電影 創意屢獲獎 官方青睞點名製作
大灣區GBA新聞：讚港澳學生思維活躍 暨大教授：學校助創業
初創研新技術 提高人工受孕成功率
學者創業 為可持續研究
尊子漫畫
【Emily】「係人都病啦，有咩大不了」 伴侶一句話 助力踢走情緒病
【Emily】馬斯克倡設台灣特區 秦剛感謝 葉劉讚好
【Emily】尖沙嘴斜坡20米闊壁畫
【Emily】盧寵茂太太新加坡公幹
【Emily】易賞錢fb貼推廣「雙10節」優惠 詢問後相關字眼删去
【Emily】工聯：將積極配合十八區關愛隊
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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