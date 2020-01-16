大灣區GBA新聞：讚港澳學生思維活躍 暨大教授：學校助創業

「他們（薪傳時光）思路比較特別，有些我們意想不到的，可能因為教育背景不同，和內地學生不太一樣。」楊先順曾指導不少港生在各類賽事獲獎，他稱暨大新聞學院同學近年創業的愈來愈多，有的做自媒體，有的做創意設計，「學校有政策支持，設有『創業學院』，組織培訓，指導學生如何創業，老師如果有什麽資源也會給學生」。

為「搞完條片」休學兩年

陳嘉瑞憶述，大一剛開始拍片時「乜都冇」，老師們借出辦公室、物資等給他們，「90%的場地是老師提供，還有一些是商業場地，是老師們靠人情幫我們『傾返來』」。為了拍片，陳嘉瑞更一度中斷學業。他原本準備畢業論文答辯時，正值一部影片製作到關鍵，陳嘉瑞便對同學說，你們去讀書、拿畢業證書，他自己帶領師弟師妹「搞完條片」再回來讀書。該影片後來獲得全國大獎，生意也紛至沓來，無法抽身的他休學了兩年才重返校園。

「我曾想，如果（事業）有機會做大，拿不拿畢業證書無所謂。現在回想，那時很幼稚，經過在社會上歷練，我明白讀書好重要。」最後陳嘉瑞2020年才從暨南大學畢業，「我常開玩笑說，這個本科讀得性價比最高，別人讀四年，我讀了六七年」。