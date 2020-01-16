大灣區GBA新聞：港青二創港片 拍灣區公民教育微電影 創意屢獲獎 官方青睞點名製作

明報記者 林迎

薪傳文化早前創作的官方宣傳短片《入監記之炸裂鼓手》，內容講述即將被捕的傳銷集團成員突然變身「華安」，用牙刷敲着酒杯說道「稟警官，小人本在廣州的街邊，身上冇卡又冇錢，生活苦無邊……」最後更來一段敲鼓獨奏，但公安不為所動，將其拘捕。看過片段的網友十分「收貨」，留言稱讚「有才」，「寫這個rap的必須是才子」、「不是30年周星馳的粉絲都作不出如此佳作」。

觀眾愛看懷舊「港味」 成創意核心

「內地人喜歡『港味』，是一種懷舊、復古的情懷，那種感覺是根深柢固的」，薪傳文化創辦人陳嘉瑞說，「全國有很多有才華的演員，為什麼湖南台還要請『大灣區哥哥』拍綜藝？因為這班人代表我們從小看到大的香港電影，能勾起童年的美好回憶。就像很多餐廳裝修成七八十年代香港的風格，是顧客真喜歡這裝修嗎？不是，而是那風格令他想起小時候拖着爺爺去食雪糕的地方。」

陳嘉瑞的團隊多次用經典港片二次創作，已在文化產業摸索多年的他深知觀眾愛看，尤其是在廣東，有些人即使從未去過香港，甚至不懂粵語，也一樣喜歡「港味」短片。他認為無論要傳達什麼信息，首先要吸引到觀眾，「港味」就成了薪傳文化創意的核心。

2013年，剛入廣州暨南大學新聞與傳播學院讀大一的陳嘉瑞就懷有「電影夢」。「我從小想拍電影、拍電視劇，覺得好威、好型」，他與幾名志同道合的香港同學一起，創辦「時光機」影視團隊。一開始只是拍片交功課，不久「微電影」興起，他將少年時幾萬元積蓄投入拍攝了第一部作品《病》，「算是我人生中第一部投資的電影」。《病》由全班幾十名同學合力製成，最終在多個賽事獲獎，使「時光機」名聲大噪。後來有政府部門找上門來，指明想請「獲獎團隊」製作宣傳片。

「其實（內地）政府的思維在進步，他們找年輕團隊做宣傳，也不想自己固化的思維影響製作，所以很放權讓我們去做，只要是正能量，都尊重我們的創意」，陳嘉瑞說，他們會向客戶提議Plan A及Plan B，一般有「港味」元素都不會排斥。之後團隊再從真實故事中找出一個賣點，將其有趣化、誇張化。陳又稱，2018年後抖音興起，官方逐漸意識到視頻要短而精、要貼近熱點，也知道枯燥無味、「上課一樣」的宣傳片不會有人看，一定要觀眾接受才算成功。

現時，陳嘉瑞的團隊中有來自港澳台和內地的年輕人，出生於1993年的他已是最老一個。與他從最初開始打拼的女朋友鄭麗婷如今也成為陳太。「大一開始我就暗戀她，可以說是一見鍾情。現在我是3間公司的總經理，她是總公司的副總經理，管公司對內的人、財，以及我」，陳嘉瑞笑說，與鄭麗婷多年合作已很有默契，有矛盾就商量解決，沒有「隔夜仇」，方能一直走到今天。

終極目標拍港產片

由於業務擴張，薪傳文化在南沙、澳門都設有分公司。被問到是否想返港發展，陳嘉瑞答道，「香港是一個夢想」，無論在內地做到幾大都不會忘記，終極目標是未來在香港開電影投資公司，做屬於自己的香港電影。他強調，「是大電影，不是微電影」，「我們的心願就是做香港前輩那麼高成就的電影，以前看到香港電影一開場，這個那個logo彈出來，或者有一天我們也能出現在片頭，『出品人：陳嘉瑞』。這當然是非常遠的目標，但我不會放棄」。