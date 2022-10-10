兼善里宣布重建 一成租戶被加租

關注組今年6至7月訪問404名區內居民，約10%稱去年市建局完成人口凍結後遭業主加租，當中一半加幅逾10%；有8人稱被業主逼遷，有租戶為留低而接受加租逾50%，有被逼遷租客曾向市建局求助，市建局只為租客申請業主租客體恤援助計劃，無助解決。調查發現，宣布重建後，48.5%受訪居民指附近衛生轉差，53.4%人指大廈公共設施維修變差，亦有48.8%人認為附近治安或安全變差。

業主加租60% 租戶最終遷走

居於兼善里8年的租戶阿來稱，人口凍結後被業主開價加租60%至8000元，他向巿建局求助不果，最終搬走，搬屋花費3萬元。關注組建議，巿建局應設立獎罰制度，提供誘因讓業主與租客維持租務關係，並積極介入逼遷個案，提供臨時房屋及轉介安置大廈，或與房署協商直接上樓等。

市建局：主動介入促成12宗合理租金續租

市建局回覆稱，有主動介入和協調業主及租戶糾紛，促成12宗協議以合理租金續租；亦有向遷出的合資格租戶經「 住宅租客體恤援助計劃」，在完成收購或手續後發放特別特惠津貼及特別安置安排。