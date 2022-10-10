兼善里宣布重建 一成租戶被加租

【明報專訊】市建局長沙灣兼善里/福華街重建項目去年9月宣布重建，有調查發現，有一成受訪居民在市建局完成人口凍結後被加租，其中一半加幅逾10%。有8名租戶曾遭逼遷，有租戶被加租60%至8000元，最終遷走。負責調查的兼善里街坊關注組建議巿建局向逼遷個案提供臨時房屋及轉介安置大廈等。
關注組今年6至7月訪問404名區內居民，約10%稱去年市建局完成人口凍結後遭業主加租，當中一半加幅逾10%；有8人稱被業主逼遷，有租戶為留低而接受加租逾50%，有被逼遷租客曾向市建局求助，市建局只為租客申請業主租客體恤援助計劃，無助解決。調查發現，宣布重建後，48.5%受訪居民指附近衛生轉差，53.4%人指大廈公共設施維修變差，亦有48.8%人認為附近治安或安全變差。
業主加租60% 租戶最終遷走
居於兼善里8年的租戶阿來稱，人口凍結後被業主開價加租60%至8000元，他向巿建局求助不果，最終搬走，搬屋花費3萬元。關注組建議，巿建局應設立獎罰制度，提供誘因讓業主與租客維持租務關係，並積極介入逼遷個案，提供臨時房屋及轉介安置大廈，或與房署協商直接上樓等。
市建局：主動介入促成12宗合理租金續租
市建局回覆稱，有主動介入和協調業主及租戶糾紛，促成12宗協議以合理租金續租；亦有向遷出的合資格租戶經「 住宅租客體恤援助計劃」，在完成收購或手續後發放特別特惠津貼及特別安置安排。