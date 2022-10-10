藍地擬收地建公營屋 冰廠車房盼覓地重置

製冰廠稱配套運輸要求高 覓地如「沙漠找水源」

陳衍行表示，公司於屯門藍田新慶村設廠約30年，業務除製作食用冰供餐廳使用，亦有批發糧油，廠房佔地5萬多平方呎，表示作為「民生企業」，流動資金有限，如要維持日常營運，難有足夠同步安排調遷。陳衍行說，不反對政府發展公營房屋，但質疑政府沒有了解棕地運作者需要。他說，他們早於2014年起覓地，惟製冰對水電配套需求大，須方便運輸亦要一定投資，故未能覓得合適土地，冀政府協助，他形容覓地難度就有如在「沙漠找水源」。

捷興汽車服務有限公司負責人陳鋆霖表示，他們於1988年起於新慶村設車房，從事汽車維修及工程，亦有承接政府外判汽車保養，為大專院校提供教學資源等。現時有12名員工，車房佔地約1萬平方呎，由私人擁有。他表示，收到政府通知，要在2025年3月前遷出，暫時未知賠償方案。

陳鋆霖稱，一直有物色土地，「我們車房要對客，打開門做生意始終都要近市區，某程度上要接近市民，要物色適當土地有困難」。他表示，現時車房距港鐵兆康站只需5分鐘步行距離，有利維持日常業務及經營，期望政府以「一換一」方式另覓交通便捷程度及面積相若的土地繼續業務。