電騙兩板斧 騙款450萬 警破集團 拘3學生跑腿

被捕11男1女，年齡介乎15至34歲，包括骨幹成員、協助收取騙款等工作的「跑腿」，各人報稱學生、清潔工、運輸工、裝修工及無業，全部涉嫌串謀詐騙，其中一名17歲少年亦涉嫌管有仿製槍械、藏有攻擊性武器及藏毒。被捕各人由探員帶署扣查。警方稱行動仍在進行，不排除有更多人被捕。

猜猜我是誰低息貸款兩招 共12人被捕

新界南總區重案組伍文豪總督察表示，該詐騙集團涉及81宗低息貸款騙案，騙徒假冒銀行職員隨機致電市民，聲稱可提供低息貸款，要求事主繳交貸款額約一成作保證金。騙徒其後再假扮銀行或律師樓職員，指示有意借貸者將保證金存入指定帳戶，收款後隨即失去聯絡，事主均沒取得任何貸款。眾事主被騙金額由1萬至27萬元不等，合共損失約340萬元。

另外，14人涉「猜猜我是誰」受騙，共損失110萬元，年齡介乎56至89歲。騙徒致電事主自稱親友，訛稱因被警方拘捕急需保釋金，事主不虞有詐，按騙徒指示交出款項。探員於上周五，趁騙徒收取一名83歲婆婆交出的「保釋金」時，即場拘捕兩名收款的男子。行動中，警方搜查位於旺角工廈單位、類似派對房間的會所，於現場檢獲兩把氣槍、兩支鐵通、3柄鐵槌、涉案曾使用的支票簿及小量毒品，被即場被捕的17歲少年加控相關罪名。警方相信該單位為詐騙集團的傀儡「招募中心」。