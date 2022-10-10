遙距醫療逾4.5萬人次 醫局研擴至大澳梅窩

僅病情穩定病人獲邀參與

醫管局兩年多前推出遙距醫療服務，為病人提供專科門診、護士診所及專職醫療遙距視像診症等服務，至今服務人次達4.5萬。醫管局總行政經理黃立己稱，當中約半數為受惠於服務的新冠患者。醫護會按病情、覆診情况挑選合適病人接受服務，迄今邀請逾萬人參與，主要為病情穩定及毋須接受臨牀檢查的病人，大部分為內科、腦科、骨科病人，醫管局盼日後推展服務至不同醫院主要專科。

接受遙距醫療的病人可減省覆診交通時間，醫管局正與大澳、梅窩鄉事委員會研究試行。八旬的陸婆婆居於大澳，須定期到北大嶼山醫院覆診，子女要請半日假陪伴，黃立己形容，恆常覆診對婆婆及家人其實「幾係嘢」，遙距診症令婆婆可留在大澳覆診，子女亦毋須請假。醫管局補充，服務免卻病人在醫院、門診長時間等候，病人普遍對服務有正面評價。

此外，局方正從多方面改善服務，例如病人現時要親身或家人代為到醫院領病假紙，局方正研究推電子病假紙、跨專科遙距醫療服務等，另希望改善不同配套，冀遙距醫療可以「好似網上買嘢咁方便」。醫管局醫療信息主管彭育華補充，新冠疫情加速局方運用資訊科技、市民對遙距診症的接受程度日益提升。黃立己估計，遙距醫療在來年服務量必定上升。

（新冠疫情）