阿Mo提早脫離頸箍 可食打碎菜、粥

李父在代禱信表示，阿Mo大致已掌握飲食而很少「落錯格」，但仍不能進食固體食物，只能進食打碎的菜和粥類；若阿Mo呼吸功能回復到自主咳嗽，吐出痰涎，造口氣喉就可移除，進入復康另一階段，惟現間中出現微燒，影響造口氣喉的移除。信中亦祈求，阿Mo頸脊椎神經的水腫能盡快消退，以致神經信號的傳遞不受影響。

日前網上有帖文貼出以阿Mo生日為主題的巴士站廣告燈箱照片，引起爭議。代禱信說，周三（12日）為阿Mo的28歲生日，有支持者替阿Mo設計巴士站廣告燈箱，李父和李母到燈箱旁替阿Mo拍攝鼓勵短片，阿Mo看後觸動地回應：「爸媽，愛您們。」信中又提到，兩個多月來李父母每周要數次剁碎肉、熬粥底送給阿Mo及其女友、女團COLLAR成員蘇芷晴（So Ching），李父消瘦不少。

勞福局長孫玉菡昨日表示，明白公眾關心演唱會事件，現時康文署正就舞台安排調查，勞工處及警方亦分別循職安健及人為疏忽調查，3方面工作均已進入尾聲，希望盡快完成，然後第一時間向公眾交代。