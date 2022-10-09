院舍虐幼案 保良局設委會檢討 委員冀本周開會 參考童樂居改革經驗

保良局獨立檢討委員會由律師會前會長彭韻僖任主席，成員有耀能協會前行政總裁方長發、東區醫院兒童及青少年科部門主管李國彪、浸大持續教育學院幼兒及基礎教育部講師羅潔湄、臨牀心理學家潘麥瑞雯、醫管局兒科統籌委員會聯合主席蘇景桓、兒童事務委員會委員黃梓謙。

前律師會長彭韻僖任主席

社署表示，自上月16日到保良局巡查發現虐兒事件後，已要求該局跟進，包括提交特別事故報告、嚴肅調查事件，以及進一步提交詳細及全面的報告。社署稱會審視和研究報告內容，同時監察幼兒中心的管理、服務及運作，以確保符合相關法規、服務質素及保護兒童的要求。

勞福局長孫玉菡昨表示，保良局成立獨立檢討委員會的舉措是認真和負責，期待委員會盡快開展工作，又說社署已發信責成保良局須就懷疑虐兒事件提供特別報告，並因應社署提出一系列問題提供報告，當局會嚴肅跟進。

委員會成員黃梓謙向本報表示，期望參考童樂居改革經驗，全面檢討保良局機構文化、監管機制、管治層面問題，並檢視機構運作模式有否過時。他說暫未知委員會可行使什麼權力，但相信有足夠約束力，委員會正商討在本周召開首次會議。

狄志遠盼3個月後有首階段報告

狄志遠認為，獨立檢討委員會討論重點應是建議保良局未來發展方向，包括檢視工作流程、督導、監管和員工培訓，期望3個月後可提交首階段報告。他又促請當局盡快成立獨立調查委員會，全面檢視香港兒童住宿服務；亦期望《施政報告》會就兒童住宿服務着墨。民建聯立法會議員李世榮建議，保良局在檢討工作完成前，應參考童樂居聘請專業獨立顧問提供管理及運作上的意見及指導。