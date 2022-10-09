取消航班 顧客不滿 香港快運允退款

涉1月15日或之後部分航班

香港快運回覆查詢表示，為了讓乘客對明年航班安排獲得清晰的概况，正檢視明年航班計劃，1月15日或之後部分航班作時間調配或取消，惟未回應有多少顧客及航班受影響。香港快運又表示，將為受影響旅客提供其他合適航班，如無合適安排，可獲全額退款。香港快運昨晚再發聲明，就是次航班調整對旅客帶來影響深表致歉。民航處表示，最新檢疫安排實施後，航空公司正考慮人員及機隊安排等因素，籌劃及調整未來數月的航班營運安排。

大批顧客到香港快運facebook專頁表達不滿，有人稱早前預訂新年往日本的機票，並已預訂當地酒店和交通，惟航班突然取消，「覺得人生十分之灰暗」，又指香港快運提出可為3張機票補回共逾1.6萬元差價，轉乘另一航班，「足足多一倍錢」。

有旅客在facebook開設「HK Express苦主大聯盟」，截至昨晚7時有140人加入。群組管理員陳先生向本報稱，不少受影響顧客表示未能聯絡香港快運的客戶服務員，批評安排混亂，影響顧客信心。陳又稱，香港快運亦有機票日期出錯及重複購票等問題，他上月底購票後發現機票日子有錯，至今未能退款。

消委會收一投訴 促航空公司負責任

消委會表示，截至前日收到一宗涉及航空公司取消航班的投訴。會方表示，在出境旅遊恢復的起步階段，航空公司或未能有效調配資源，呼籲消費者購票前細閱條款。消委會促請航空公司提供負責任的服務及彈性安排，提升資訊透明度，如服務需調整，須盡快通知消費者。